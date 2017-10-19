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Altaş TV'nin sahibi hayatını kaybetti

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da uydudan yayın yapan bölgesel Altaş TV'nin Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

19 Ekim 2017 14:21

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da uydudan yayın yapan bölgesel Altaş TV\'nin Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Altaş Şirketler grubu yönetim kurulu üyesi Ordulu işadamı Namık Altaş, yaklaşık 6 yıl önce şirket bünyesinde kurulan, Ordu\'da uydudan yayın yapan bölgesel Altaş TV\'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Halen bu görevini sürdüren Namık Altaş, geçen hafta rahatsızlanarak beyin kanaması teşhisiyle Samsun\'da özel bir hastaneye sevk edildi. Altaş, yapılan tüm  müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Namık Altaş\'ın Ordu\'da toprağa verileceği belirtildi.

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