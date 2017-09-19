Altanlar ve Nazlı Ilıcak'ın da yargılandığı davada tahliye yok!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Mahkeme ara kararında, bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan "sanık"ların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Davanın sonraki duruşması 13 Kasım'da görülecek.

Nurettin Veren'in tanık olarak dinlenmesinden vazgeçildi

Mahkeme ara kararında ayrıca, bir dönem adı Gülen cemaati ile anılan Nurettin Veren ve gizli tanık "Söğüt"ün dinlenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Altan kardeşlerin avukatı Veysel Ok da, Veren ile "Söğüt"ün tanıklıklarından vazgeçilmesini talep etmişti.

Savcı: Kaçma şüpheleri var

Savcı, savunmalar sonrası açıkladığı mütalaasında "sanık"ların "kaçma şüpheleri" olduğu iddiasıyla tutukluluklarının devamını talep etti.

Avukat kısıtlılığı sürüyor, dosya Cumhuriyet savcısına gönderiliyor

Avukat görüşü kısıtlamalarının kaldırılması talebini kabul etmeyen mahkeme, dosyanın esas hakkında mütalaasını sunması için Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

Firari sanıkların dosyaları ayrılıyor

Mahkeme, ara kararında Ekrem Dumanlı, Tuncay Opçin, Bülent Keneş ve Emre Uslu'nun da aralarında bulunduğu ve haklarında "yakalama kararı" çıkarılan firari sanıkların dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Saat 11:15'de başlayan duruşmada Ahmet - Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak savunmalarını tamamladı. Ilıcak'ın "Ben Bank Asya'dan krediyle villa mı aldım? FETÖ ile göbek bağı olanlar, menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım" dediği duruşmada Ahmet Altan, "haklarında tek bir somut kanıt bulunmadığını" belirterek "Somut kanıt gösterin, ben bir daha savunma yapmayacağım ve hakkımda en ağır hüküm verilse bile temyize gitmeyeceğim" ifadesini kullandı.

"Mahkemelerin bağımsız olduklarına inanmak istiyorum"

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'dan sonra söz alan Mehmet Altan, savunmasında "mahkemelerin adil, yansız, bağımsız, objektif ve hukuktan yana olduklarına inanmak istediğini" ifade etti. Altan, evinde yapılan arama sırasında bulunan F serisi 1 dolarlarla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Ben örgüt üyesi olmadığıma göre, F serisi 1 doları neden, niçin, hangi maksatla saklayacağım. Anlamı ne olacak? Doğrusu, bir iddianame daha ciddi olmak zorunda değil midir? İkincisi, 15 Temmuz sonrası 1 dolar bulundurmak suç aleti silah bulundurmaktan daha tehlikeli bir hâle gelmişti. Gizli saklı bir işim olsa, ben 1 dolarları neden tutayım?"

Dava kapsamında Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak ile birlikte yargılanan diğer isimler şöyle:

Ekrem Dumanlı, Emrullah Uslu, Tuncay Opçin, Abdülkerim Balcı, Şemseddin Efe, Osman Özsoy, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Mehmet Kamış, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek, Bülent Keneş, Ali Çolak ve Tibet Murat Sanlıman.

İşte dakika dakika yaşananlar:

17:30 - Savcı: Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını suçun niteliği, kaçma şüphesi, ceza hâlinde yatılacak süre vb gereği talep ediyorum.

15:46 - Avukat Ergin Cinmen: Mehmet Altan aleyhine iddianamede altı delil sayılmış. Biri Nurettin Veren, şu anda semt-i meçhulde.

15:45 - Avukat Ergin Cinmen: AİHM ihlal kararı verebilir. Türkiye uymak zorundadır. Dünya bu davayı konuşuyor. Bu davanın etkisi bu salonu çok aştı.

15:35 - Avukat Ergin Cinmen, Mehmet Altan'ın darbeyi eleştiren yazısından bir bölüm okudu.

15:30 - Altan kardeşlerin avukatlarından Ergin Cinmen, Mehmet Altan aleyhindeki "bir dolar" iddiasına, "Bu ülkede Türk Lirası'ndan sonra en yaygın paradır bu" diyerek yanıt verdi.

15:29 - Avukat Veysel Ok: Kaçma şüphesinin değerlendirmeye alınması bile utanç vericidir. Kaçma şüphesinin kabulü somut bir takım olguların varlığına bağlıdır.

15:25 - Avukat Veysel Ok, tanık Nurettin Veren ve gizli tanık Söğüt'ün ifadelerinin kabul edilmemesi talebinde bulundu.

15:20 - Altan kardeşlerin avukatlarından Veysel Ok, Ahmet Altan'a yöneltilen Balyoz suçlamalarıyla ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'ın "Balyoz ve Ergenekon sapına kadar vardı, FETÖ'cüler sulandırdı" açıklamasını hatırlattı.

Yıldırım'ın tanık olarak dinlenmesini istediklerini ifade eden Ok, sözlerine "Balyoz darbe planıdır' demeyi suç kabul ediyorsunuz. Bu durumda Sayın Başbakan da mı suçlu oluyor?" diye devam etti.

15:09 - Mehmet Altan savunmasını bitirdi.

15:04 - Mehmet Altan: Ben örgüt üyesi olmadığıma göre, F serisi 1 doları neden, niçin, hangi maksatla saklayacağım?

15:02 - Mehmet Altan: (Evinde bulunan 1 dolarlarla ilgili) Yırtık, eski seyahatlerden kalan 1 dolara beyhude bir anlam yükleme çabası var.

14:55 - Mehmet Altan: Darbe olacağını çok önceden, 2 Nisan 2016 tarihinde ısrarla yazan Fuat Uğur neden soruşturmadan azade? Savcı, “darbeyi bildiğimizi” neden ispat etmiyor, somut kanıt, belge göstermiyor? Gösteremez, çünkü böyle bir vakıa söz konusu değil. Darbeyi konuştuğumuz da koca bir yalan, bir algı operasyonu gayreti.

14:51 - Mehmet Altan: Savcılık tarafından Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmayan, yani suç olmayan bir “suçlamayla” gözaltına alınmam, devamında böylesine bir hukuksal skandalın bir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından onaylanması bir yılı aşan tutukluluğumun niteliğinin hukukla hiçbir ilgisi olmadığını başlangıç itibariyle zaten ispatlıyor

14:50 - Mehmet Altan: Savunma için kitaplarımı getirmeme yine izin vermediler.

14:45 - Ahmet Altan savunmasını bitirdi. Söz sırası Mehmet Altan'da.

14:39 - Ahmet Altan: Devleti silahlı çeteden ayıran yargıçların varlığıdır. Bu kadar hayati bir öneme sahip olan yargıcı, yargıç yapan nedir peki? Diploması, cübbesi, kürsüsü değildir. Yargıcı yargıç yapan onun nerede ise tanrısal bir dürüstlüğe sahip olması ve insanların en küçük bir kuşku duymadan bu dürüstlüğe inanmasıdır

14:37 - Ahmet Altan: Eski çağlarda bir armut ağacına tapan bir pagan kabile bile o ağacın dürüstlüğüne, söz verdiği vakitte, söz verdiği meyveyi doğuracağına inanırdı. İnsanlık yaratıldığından beri, insanlar dürüstlüğüne güvendikleri bir gücün etrafında toplanır, o güce tapar, kendilerini o güce emanet ederler.

14:36 - Ahmet Altan: İnsanların bir dinin çevresinde toplanmalarını sağlayan inanç, onların Tanrı’nın dürüstlüğüne olan güvenlerinden kaynaklanır. Tanrı yalan söyleyemez.

Yalan söylediğinde Tanrı, tanrılık vasfını kaybeder.

14:35 - Söz sırası Ahmet Altan'da.

14:20 - Nazlı Ilıcak'ın avukatı: Yurtdışı seyahatini iptal eden 73 yaşında bir gazetecinin tahliyesi için verdiğimiz 30’a yakın dilekçe reddedildi. 73 yaşında bir kadın gazeteci 14 aydır delil olmaksızın hapis yatıyor. Tahliyesini talep ediyorum.

14:17 -

Nazlı Ilıcak'ın avukatı: 15 Temmuz darbesinde köprüye çıkanlar da Ahmet Altan okumuştur?

Mahkeme Başkanı: Siz Ahmet Altan'ın avukatı mısınız?

14:16 - Nazlı Ilıcak'ın avukatı söz aldı.

14:15 - Nazlı Ilıcak: Türkiye'nin halinden, çocuklarıma yük olmaktan yoruldum. Tahliyemi talep ediyorum.

14:10 - Nazlı Ilıcak: Kaçma ihtimalim yok. Karartılacak delil yok. Digitürk'ü iptal etmedim. Onların kurumlarında çalışmadım. Derneklerine üye olmadım.

14:07 - Nazlı Ilıcak: FETÖ'nün içyüzünü geç anlamış olmakla birlikte katiyen suç işleme kastıyla hareket etmedim. Bu örgütün parçası asla olmadım.

14:05 - Nazlı Ilıcak: FETÖ denilen yapının bir dönem dinî cemaat olarak görüldüğünü unutmayın. Bu örgüt terör örgütünden çok daha tehlikeli. Ben bu örgütün gerçek yüzünü geç anlamış olabilirim.

14:02 - Nazlı Ilıcak: FETÖcülüğün sınırlarının hukuka uygun şekilde çizilmesi gerekiyor.

14:00 - Duruşma yeniden başladı. Nazlı Ilıcak savunmasına devam ediyor.

12:15 - Duruşmaya saat 14:00'e kadar ara verildi.

12:10 - Mahkeme Başkanı Nazlı Ilıcak'tan savunmasını toparlamasını istedi ve "Bıraksak aksama kadar, yatsıya kadar, sabaha kadar konuşacağınızı biliyorum" dedi

12:06 - Nazlı Ilıcak: Hıfzı Çubuklu cezaevine girmeden önce beni güvenilir ve AKP yanlısı bir gazeteci olarak aradı. Ben de onu savunan yazı yazdım.

12:05 - Mahkeme başkanı savunmasını kısa tutması için Nazlı Ilıcak'ı "Esasa ilişkin savunmanızı şimdi yapmayın. Duruşma bir günlük" diyerek uyardı.

12:02 - Nazlı Ilıcak: Ben önce “terör örgütü üyeliğinden” tutuklandım. Sonra bu örgütle alakam olmadığı ortaya kondu ama bu kez de darbecilik yamandı.

12:00 - Nazlı Ilıcak: Ben Ahmet Altan ve Mehmet Altan dışında birlikte yargılandığım kimseyi tanımıyorum. Ben niye öteki insanlarla birlikte yargılanıyorum?

11:55 - Nazlı Ilıcak: İddianamede bazı doğrular da var. Mesela Bülent Keneş'in, Kerim Balcı'nın, Emre Uslu'nun darbe çağrışımlı tweetleri... FETÖcüler!

11:53 - Nazlı Ilıcak: Savcının "darbeyi çağrıştırıcı" dediği cümle hangisi? Somut cümle göstermiyor. Hep toptan konuşuyor. Darbeyi ne zaman övmüşüm ben?

11:50 - Nazlı Ilıcak: Yassıada'yla mukayeseyi tarihten örnek alınsın diye yaptım. Biz gazeteciler suç teşkil etmeyen yazılarımızla yargılanamayız.

11:45 - Nazlı Ilıcak: Menderes'in başına gelenlerle bugün biz gazetecilerin başına gelen aynı şey.

11:42 - Nazlı Ilıcak: Darbe suçlarında cebir, şiddet aranması lazım. Ben 11 tweetle bir kartopu fotoğrafıyla "darbenin aslî unsuru" olmuşum.

11:40 - Nazlı Ilıcak: Zekeriya Öz'le kartopu fotoğrafı, Bugün gazetesinden aldığım 15 aylık maaş darbeye teşebbüsün somut delili midir?

11:35 - Nazlı Ilıcak: Ben Bank Asya'dan krediyle villa mı aldım? Menfaat peşindekiler hapiste değil. Ben hiçbir zaman menfaat peşinde olmadım.

11:32 - Nazlı Ilıcak: Benim darbeyi önceden bildiğimi, darbeye nasıl zemin hazırladığımı, niçin darbe yapmak isteyebileceğimi de kanıtlamak zorundasınız.

11:31 - Nazlı Ilıcak: 3 ay önce sizi suçsuzluğuma ikna edebildiğimi sanmıştım. Ama somut delil var diyerek tahliye etmediniz. Ancak bu somut delilleri sunmadınız. Benim darbeye teşebbüs ettiğimin somut delilleri ne olabilir diye üç aydır düşünüyorum.

11:30 - Nazlı Ilıcak savunmasına başladı.

11:23 - Ailelerin alınmasıyla duruşma yeniden başladı. Yargıç ayakta izlemeye izin vermiyor.

11:22 - Duruşmayı izleyen milletvekilleri ailelerin salona alınması için güvenlikçileri ikna etmeye çalışıyorlar.

11:20 - Duruşmaya 5 dakika ara verildi.

11:19 - Avukat Ergin Cinmen ailelerin dışarıda kaldığı gerekçesiyle duruşmanın büyük salona alınmasını talep etti. Mahkeme Başkanı reddetti.

11:15 - Duruşma başladı. Mehmet Altan'ın Silivri'den getirildiği duruşmaya Ahmet Altan SEGBİS sistemi üzerinden katılacak. Nazlı Ilıcak ise henüz salona getirilmedi.

09:56 - Avukatlar içeri alınmaya başlandı.

Kimler takip ediyor?

Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmayı, İngiltere-Galler Barosu İnsan Hakları Komitesi temsilcileri, gazeteciler Hasan Cemal, Yasemin Çongar, Alper Görmüş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ve HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da takip ediyor.

Altan kardeşler ve Ilıcak için hangi cezalar isteniyor?

Çağlayan Adliyesi'nde ikinci duruşması görülecek davada savcılık, Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmak”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya çalışmak” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya çalışmak” suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.

Ahmet Altan hakkında kapatılan Taraf gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı dönemde çıkan bazı haberler, üç köşe yazısı, 14 Temmuz tarihinde katıldığı bir televizyon programında yaptığı yorumlar, HTS kayıtları ve tanık ifadeleri gerekçe gösterilirken, Mehmet Altan hakkında ise iki köşe yazısı, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’la 14 Temmuz’da katıldığı televizyon programı, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve evinde bulunan altı adet 1 dolar delil olarak sunuluyor.

İddianamede diğer 13 kişi hakkında darbe suçlamalarına ek olarak “Terör örgütü yöneticisi olma” veya “Terör örgütü üyeliği” suçlamaları yöneltilirken Tibet Murat Sanlıman ise “Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” ile suçlanıyor.

Altanlar ve Ilıcak’la birlikte Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek tutuklu olarak yargılanırken Tibet Murat Sanlıman ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

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