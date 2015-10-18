Altan Tan'dan HDP'li belediyenin afişine tepki: İslami değerlere saldırı; sorumlu görevden alındı

HDP Milletvekili Altan Tan, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi’nin hazırladığı “çocuk gelin yoktur, tecavüzcü erkek vardır” sloganı taşıyan afişlere tepki gösterdi. Yenişehir Belediyesi’nin afişin asılmasında sorumluluğu bulunduğu tespit edilen bir personeli görevinden aldığını hatırlatan Altan Tan, “Diyarbakır'da bilbordlarda İslami değerlere saldıran karikatürleri kınıyorum” dedi.

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi Kadın Politikalar Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta Diyarbakır'ın sokaklarında "Çocuk gelin yoktur, tecavüzcü erkek vardır" başlığıyla asılan ve küçük yaşta evliliği protesto eden bilbordlardaki karikatürün, Danimarkalı bir karikatürist tarafından çizilen Hz. Muhammed karikatürü olduğunun anlaşılmasının ardından afişler toplatılmıştı.

Altan Tan’ın konuya ilişkin olarak Twitter’da paylaştığı mesajlar şöyle: