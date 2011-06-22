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Politika

Altan Tan: Devlet derin delilerine sahip olsun!

YSK’nın Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürmesinin yankıları sürüyor.

22 Haziran 2011 03:00

 

 Altan Tan: Devlet derin delilerine sahip olsun!



Hülya Karabağlı - T24



T24 - YSK’nın Hatip Dicle’nin milletvekilliğini düşürmesinin yankıları sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının hiçbir biçimde, ‘doğru, haklı ve meşru’ diye kabul edilemeyeceğini savunan Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Altan Tan, T24’e, “Bu, başından beri ülkede savaş isteyenlerle çözüm isteyenlerin mücadelesi” dedi. YSK kararını “Savaş isteyenlerin bir hamlesi” diye nitelendiren Tan, “Devlet ‘derin deli’lerine sahip olsun. Delilerine sahip çıksın” ifadesini kullandı.

'Düz ovada siyaset, diyorlardı'

Tan, Diyarbakır’da yol haritasının belirlenmesi için yapılacak toplantı öncesi değerlendirmelerini aktarırken şunları söyledi:

“Şu ana kadar Kürtlere, ‘Dağda silahla olacağınıza gelin düz ovaya, düz ovaya inin’ deniyordu. Gelin Ankara’da, Meclis’in içinde olun, diyorlardı?  Demokratik yollarla çözüm ortaya çıksın, diyorlardı? Kürt siyaseti güçlü sayısal bir temsil çıkardı ve Ankara’ya gitme iradesini ortaya koydu.  Ankara’ya gitme iradesini ortaya koydu.

Bunu hazmedemeyenler,çözüme hazırlıklı olmayanlar tekrar savaş konseptine dönmek istiyorlar. Bunun da hiç kimseye faydası yok. Türkiye’ye bir faydası yok. Barış ve kardeşliğe bir faydası yok.”

'Cumhurbaşkanı ve Başbakan göreve'

Tan, ‘Bundan sonra ne olacak’ sorusuna, “Cumhurbaşkanı, Başbakan başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları göreve çağırıyoruz.Savaş konseptine dönülmemesi için” karşılığını verdi.

'Bir deli kuyuya taş attı'

 “Bir deli kuyuya taş atmış. 40 tane devletin içinde akıllı varsa gelsin çıkarsın” diyen Tan, “Bundan daha da önemlisi devlet delilerine sahip olsun. Derin delilerine sahip çıksın” dedi.





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