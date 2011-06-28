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Altan Tan: Adam mı yoktu getirip Siirt'ten Başbakan yaptılar

Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, milletvekili adaylarıyla ilgili kullandığı, “Hiç adam mı yoktu” sözlerini ‘aşa

28 Haziran 2011 03:00



HÜLYA KARABAĞLI T24/ANKARA

 

Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın,  milletvekili adaylarıyla ilgili kullandığı, “Hiç adam mı yoktu” sözlerini ‘aşağılayıcı’ diye nitelendirdi. Siyasette kullanılan üslubun karşı tarafın vereceği yanıtı etkilediğine dikkat çeken Tan’a göre, Başbakan, adaylarla ilgili nazik bir soruyu yönlendirseydi, ona göre yanıt alırdı.

 

Tan’a göre, Diyarbakır’daki bağımsız milletvekillerinin moralleri yüksek. Başbakan ya da TBMM’den somut adım atılıncaya kadar ‘boykot’ kararından geri adım atılmayacak.

 

Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, siyasetin kalbinin en yüksek attığı  TBMM’deki ‘and içme’  törenini, Başbakan Tayyip  Erdoğan’ın adaylarına ilişkin sözlerini  T24’e değerlendirdi.

 

 ‘Adam mı yoktu derseniz’?

 

Başbakanın son açıklamalarında somut bir öneri getirmediği gibi aşağılayıcı bir üslup kullandığını söyleyen Tan, “Adam mı bulamadılar gibi aşağılayıcı bir üslup kullanıyorsa; Türkiye’de, adam mı yoktu; kimse bulunamamış mı? Onu Siirt’ten getirip Başbakan yaptılar’ yanıtı alır. İşte ne güzel Abdullah Gül’le gidiyordu; denir”. Tan, “Başbakan nazik sorsaydı, nazik yanıt alırdı” diyor.

 

‘CHP tavrını sürdürse’

 

Tan, toplantı üstüne toplantı yapan CHP’nin tavrının sürmesinden yana  görüş bildirirken,“Sadece kendi adaylarıyla ilgili değil. Bizim adaylarımızla da alakalı tavır koyabilse”.

 

‘Hırsız milletvekilliği’

 

 Hatip Dicle yerine milletvekilliği kazanan AKP’li Oya Eronat’a yönelik tepkiler sürüyor. “Hırsız milletvekilliği var” diyen Tan, “Hırsızın yakalanıp tevkif edilmesi gerekiyor. Ama, gözünüzün önünden alıp kacıyor vatandaş”

 

 

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