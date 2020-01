Altan Öymen: İnceledim, kavga olmayınca reyting daha yüksek

Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden Altan Öymen, televizyon programları için "kavga olursa reyting olur" inancının bir "önyargı" olduğunu, incelediği reyting sonuçlarının aksini gösterdiğini söyledi.

Altan Öymen, A Haber’de Selin Ongun’un sunduğu "Bi Sormak Lazım" programına (11 Temmuz 2012) konuk oldu. Programda, bir dönem genel başkanlığını yaptığı CHP’nin değişim süreci ve Türkiye’nin dış politikası ile ilgili soruları da yanıtlayan Öymen, CNN Türk'te tartışmacıları arasında bulunduğu “Dört Bir Taraf” programıyla ilgili gözlemlerini de aktardı. “Kavga olursa reyting olur önyargısına” itiraz eden Öymen'in, Ongun'un sorularını yanıtlarken dile getirdiği görüşler özetle şöyle:

'Programdaki ekibin hepsini tanımıyordum'

O programın adı “Dört Bir Taraf”. Değişik fikirlerin karşı karşıya gelmesi normal. Bunu bana önerdikleri zaman bir format yapmışlar. Şöyle ki, her açıdan farklı insanlar. Kadın- erkek. yüzde 50 - yüzde 50. Yaş açısından farklı insanlar. Bir tane benim yaşımda biri. En kıdemli diyelim. Yavaş yavaş yaş azalıyor. En genci de bir hanım yine. Görüşleri itibariyle de değişik fikirler taşıyanlar. Bazıları zaman zaman ekstrem fikirler de izleyebilir. Programdaki arkadaşların hepsini tanımıyordum. Kabul ettim. Böyle tartışmalı bir program başladı. Zaman zaman heyecanlı, diğer programlardaki gibi, üç kişi birden konuşuyor. Böyle şeyler de oluyor. Ama buna da alışmak lazım.

'Gazetecisiniz, dinleyeceksiniz'

Gazetecisiniz. Gittiniz, birilerini dinleyeceksiniz. Dinleyeceğiniz kişiler her zaman sizin isteyeceğiniz gibi olmaz. Dünyanın en yumuşak üslubuna sahip olmaz, sert konuşurlar, onları da dinleyeceksiniz. Gazeteci olarak işiniz bu. Mesela, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları da her zaman yumuşak değil, ağır sözler de söylüyor. Sabırla dinliyorsunuz. Onun gibi. Politikacıysanız, bir mahalle kahvesine gitseniz her türlü lafı işitirsiniz. Meclis'te olsanız yine öyle değişik tipler olur.

'Kavga olmadığında daha fazla izlenmiş'

(Programın) Tekrarını izliyorum bazen. Özeleştiri olarak şunu görüyorum. Bazen üç kişi birden konuşuyor ve anlaşılmıyor. Bundan sakınmak lazım. "Fazla kavga olursa reyting olur" diye bir anlayış var. Aslında önyargı. Reytinglere de bakıyorum. Kavga olmadığı, söylediklerimiz daha iyi anlaşıldığı zaman, daha fazla izleyici kalmış. 15’er dakikalık reyting listelerinde, nerede sakin konuşulmuşsa orada seyirci daha fazla artıyor. Bazısı kavga olunca anlaşılmayınca bırakıyor. Benim olmadığım bir yayında, arkadaşlarımızdan biri moderatördü, bir tartışma çıktı ayağa kalktı. Ayağa kalkınca, ya kendi gidecekmiş ya da ötekine git dermiş gibi. Neyse tatlıya bağladılar. Bir başkasına birbirlerine ağırca sözler söylediler birbirlerine orada da ben moderatördüm. Ne yapacağımı şaşırdım. Kolay bir iş değil. Yönetmen öyle durumlarda hemen tedbirin alarak reklam gidelim dedi. Reklam arasında konuşuldu.

'CHP'de 6 Ok'un değiştirileceğini tahmin etmiyorum'

Atatürk CHP'nin kurucu genel başkanı. Sivas’tan itibaren bu partinin kuruluş beyannamesinde imzası var. Bir süre tek partili dönemde bu partiyi idare etmiş. Atatürkçülük dediğimiz şey aslında bir çağdaşlaşma projesidir. Demokrasi de bunun içinde vardır. Yani Atatürkçülük bu partinin zaten değişmez ilkesi. Hem kurucusu, hem altı oku var. (Program değişikliği kapsamında) Bu altı okun da değiştirileceğini tahmin etmiyorum.