Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı davada sürpriz isim; hangi AKP'li vekil katıldı?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralalarında bulunduğu 17 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşmasını izleyenler arasında, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar da yer aldı.

Duruşmayı takip eden diğer isimler şöyle:

Hasan Cemal, Alper Görmüş, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan.