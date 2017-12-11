Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak davasında tahliye çıkmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası tutuklanan gazeteci - yazar Ahmet Altan, akademisyen kardeşi Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında tahliye çıkmadı.

Mahkemenin ara kararında, Başbakanlık’ın mal varlıklarına tedbir talebi reddedilirken, kısıtlılık kararlarının kaldırılmasına yer verildi. Esas hakkında savunmaların alınacağı karar duruşmasının 12 Şubat'ta yapılacağı ve 16 Şubat'a kadar süreceği kaydedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı; Altan kardeşler ve Ilıcak için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Savcı, üç isme şu suçlamayı yöneltti:

“Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs...”

İşte dakika dakika yaşananlar

17:35 – Şükrü Tuğrul Özşengül’ün avukatı konuşuyor: Müvekkilimin suçtan elde edilmiş geliri yoktur. Mal varlığına tedbir talebi reddedilsin. İspat sorumluluğu tamamen yer değiştirip sanığa geçmiş durumdadır. Ben bu davada isnatla eylem arasında illiyet bağı kuramıyorum. Müvekkilim yoğun bakımdayken eşine de bana da ziyaret izni verilmedi.

17:32 - Av. Şimşek: Reklamlar darbeye teşvik içeriyordu ise yayınlanmasına izin veren RTÜK de sorumlu tutulmalıdır.

17:30 – Yakup Şimşek’in kızı Av. Büşra Şimşek savunma yapıyor: Müvekkilimin üstüne atılı suçun tek delili #Zaman’ın beş reklam filmi. Filmler cebir ve şiddet şartlarını sağlamamaktadır.

17:27 - Av. Teviloğlu: Dosyada geçen reklam filmini yapan Tibet Sanlıman. Ancak sanık tutuksuz, Yakup Şimşek ise 309. Maddeden yargılanıyor ve tutuklu.

17:25 - Yakup Şimşek’in avukatı M. Teviloğlu konuşuyor: Mal varlığına tedbir uygulanması talebinin reddedilmesini istiyoruz.

17:20 - Nazlı Ilıcak'ın avukatı: Müvekkilimle böyle ağır bir suçlamaya karşı nasıl savunma yapılması gerektiğini mahkeme salonunda ayaküstü tartışmak zorunda kalmamalıydık.

17:15 - Nazlı Ilıcak'ın avukatı mal varlığına tedbir getirme talebinin reddini istedi ve söz istemesine rağmen hâkimin görmezden gelmesini eleştirdi. “Lehe olan hiçbir tesbit bugüne kadar zabıtlara girmedi. 73 yaşında bir bayan 1,5 yıldır delilsiz hapis yatıyor” dedi.

17:09 - Av. Melike Polat: AİHM içtihadı kaçma tehlikesini suçun gerektirdiği cezanın ağırlığına bağlamaz. Delil yoketme ihtimali de yoktur.

17:00 - Av. Melike Polat, "Adlî kontrol kurumu tutukluluk uygulamasını istisnaî hâle getirir" dedi, tedbirin amacını anlattı.

16.53 - Av. Figen Çalıkuşu, hâkim sözünü kesmek isteyince, "Niçin savunma hakkını kısıtlayarak yargılama yapıyorsunuz?" diyerek devam etti.

16.51 - Av. Çalıkuşu: Müvekkillerim Altanlar lehine gelen delilleri zapta geçmiyorsunuz, lütfen geçiniz: ByLock yok, Bank Asya'da aktif hesap yok.

16.50 - Av. Figen Çalıkuşu: Savcının zapta geçtiğiniz ByLock delili delil olarak kabul edilemez. Soruşturma savcısının görevi çoktan bitmiştir

16.48 - Altanlar'ın avukatı Figen Çalıkuşu: Mehmet Altan'ın okuduğu dilekçeyi 9 Kasımda ibraz etmiştik ama zapta geçirmediniz.

16.44 - Av. Ergin Cinmen Mehmet Altan'la ilgili taleplerini sıralıyor: İddianamede geçen 2 köşe yazısı hakkında soruşturma olup olmadığı tespit edilsin.

16. 37 -Av. Ergin Cinmen daha önce dinlenmesinden vazgeçilen tanık Nurettin Veren ve gizli tanık Söğüt'ün dinlenmesini ve Ahmet Altan'la ilgili olarak iddianamede beyanları geçen kişilerin de mahkemede dinlenmelerini talep ediyor.

16.36 - Duruşma aradan sonra Av. Ergin Cinmen'in savunmasıyla devam ediyor. Cinmen savunma delillerini mahkemeye sunuyor

15.55 -Av. Cinmen esas hakkında mütalaa istenmeden önce delillerin ortaya konup tartışılması gerektiğini anlatıyor. Cinmen savunmasına devam etmek istediğini söylüyor ama mahkeme başkanı duruşmaya yarım saat ara verdiğini söyleyerek Cinmen'in konuşmasını sonlandırdı.

15.52 - Av. Ergin Cinmen: Deliller toplanmadı. Savunmaya "mütalaa öncesi delillerin, tanıkların var mı" diye sormadınız. Bu hakkımızı önlediniz.

15.50 - Av. Ergin Cinmen: Birinci celseden itibaren savunma hakkı ihlal edilmiştir. Bunun düzeltilmesi için iddianamenin ilgili bölümleri okunsun.

15.49 - Ahmet Altan ve Mehmet Altan esas hakkında savunmaları için ek süre istediler. Avukat Ergin Cinmen Altanlar adına taleplerini iletiyor.

15.47 - Ahmet Altan mal varlığına tedbir isteyen Başbakanlık'ı yine eleştirdi: Binali Yıldırım'ın ne yaptığını Türkiye'nin görmesini istiyorum.

15.45 - Ahmet Altan Başbakan'ı çok sert eleştirdi ve hâkim sözünü kesti. Ahmet Altan devam etti: Bu hukuksuzluk yargının kötü niyetle kullanımıdır.

15.43 - Hâkim Ahmet Altan'ın SEGBİS'ten gelen sesini kıstı: başbakanlığın aklına Ahmet'in Mehmet'in mal varlığına el koymak mı geldi? Bu mu çözüm?

15.42 - Ahmet Altan: Talebim var, şikâyetim de var. Bir savcı Mehmet Altan'ın anlattığı gibi nasıl bir belgede tahrifat yapabilir? Bu suçtur.

15.40 - Mehmet Altan: AİHM de bu yapılan işin AİHS'e aykırı olduğunu biliyor. 15 aydır biz hep bu ihlallerle tutuluyoruz. Peki ama neden? Yatırmaya devam etmek isteyen bir irade varsa birazdan bunu göreceğiz, yok hukuk uyanmışsa beni burada tutmanıza imkân yok.

15.38 - Mehmet Altan darbe suçunda cebir şiddet aranması gerektiğini hatırlattı: Cebir şiddet olmayan bir programa müebbet istemek içtihata aykırı.

15.36 - Mehmet Altan Adalet Bakanı Gül'e yazdığı mektubu okuyor: Vahametin bu kanıtını arşive geçsin diye size de gönderiyorum.

15.33 - Mehmet Altan ByLock raporunda adı geçen ama okunmayan isimleri okudu ve "aydın" oldukları için diyalog aranan isimler olduğunu söyledi. Altan, ByLock raporunda cımbızlama ve karartma yapılmasını eleştirdi: Lekelenmeme hakkı ve masumiyet ilkesi ihlal edilmiştir.

15.31 - Mehmet Altan kendi adının seçilerek, şüphe yaratma gayesiyle metinde bırakıldığı ByLock raporuna karşı avukatlarının dilekçesini okuyor.

15.28 - Mehmet Altan: Okuduğunuz ByLock raporu konusunda Adalet Bakanı'na mektup yazdım. ByLock raporuyla ilgili avukatlarım suç duyurusunda bulundu.

15.26 - Mehmet Altan: 18 sayfalık mütalaayı görmeden kendimi nasıl savunabilirim? Ama bugünkü duruşmayla ilgili şeyler söyleyeceğim.

15.23 - Mehmet Altan savunmasına başlayacak. Avukat Ergin Cinmen müvekkili Altanları uyardı: Son savunmamızı bugün yapmıyoruz.

14.03 - Duruşmaya Yakup Şimşek'in savunmasıyla devam ediliyor.

12.00 - Duruşmaya 2 saat ara verildi.

11:50 - Nazlı Ilıcak: Suçun subut bulmadığı gerekçesiyle beraatimi, beraat vermezseniz yaşıma, 16-17 aydır tutukluluğuma binaen tahliyemi istiyorum.

11:47 - Nazlı Ilıcak: Ben örgütün gizli amaçlarını bilmiyordum. Ben yolsuzluk konusuyla ilgilendim.

11:45 - Nazlı Ilıcak: Yolsuzluk iddialarına hedef olan bakanlar o zaman istifa ettirildi. Kafam karıştı; darbe idiyse bu bakanlar neden istifa ettirildi?

11:41 - Nazlı Ilıcak: FETÖ’nün amacını bildiğime, bu amaca yönelik suç işlediğime dair delil yok. Öncelikle benim suç işlemiş olmam lazım.

11:39 - Nazlı Ilıcak: FETÖ Erdoğan'dan nefret ediyordu. Ben hiçbir zaman Erdoğan'dan nefret etmedim. Hakkımda açılmış tek bir hakaret davası yok.

11:37 - Nazlı Ilıcak: Benim tweetlerimin FETÖ'nün devlete sızmasıyla ya da darbeyle ne ilgisi var? Ben hükümet devrilsin mi demişim? Hayır!

11:35 - Nazlı Ilıcak: Devletin ele geçirilmesine nasıl aracı olabilirim? Atama, terfi yetkim mi var? Bunların nasıl geldiğini atama yapanlara sorun. Birçok yerde FETÖ’nün sınav hileleri ortaya çıktı. Bazıları da bunları iyi niyetli bir cemaat sanıyordu.

11:30 - Nazlı Ilıcak: Darbe olacağını bilmiyordum. FETÖ’nün amacının devleti ele geçirmek olduğunu bilmiyordum. Arınç bile, Gül bile bilmiyordu. Amaç suç, devleti ele geçirmek. Teokratik bir devlet kurmak. Benim böyle bir devlet isteyebileceğimi düşünüyor musunuz?

11:23 - Nazlı Ilıcak: Ben FETÖ’yü terör örgütü olarak görüyorum. Çok tehlikeli ve devleti ele geçirmeye çalışan bir örgüt.

11:21 - Nazlı Ilıcak: Ben hükümetin devrilmesini isteyemem. Sadece yolsuzluk iddialarının üstünün örtülmemesini istedim.

11:20 - Nazlı Ilıcak: Yolsuzlukla mücadele edilmesini, iddiaların soruşturulmasını istemek FETÖ’ye hizmet midir? Dürüst bir gazeteci olduğum için yazdım.

11:19 - Nazlı Ilıcak: Evet, yolsuzluk yapanların hesap vermesi gerektiğini söyledim. Fakat bütün gazeteler yolsuzlukları manşetinden duyurdu.

11:18 - Nazlı Ilıcak, Milliyet yazarı Güneri Civaoğlu’nun kendisi hakkında “darbelere muhaliftir” fikrini işleyen yazısını okudu, “Darbelerle mücadele ettim” dedi.

11:16 - Nazlı Ilıcak: Darbe iddiasıyla ilgili daha önce Yargıtay 16. Dairenin kararı kapsamında şiddet - cebir unsuru aranması gerektiğini söyledim.

11:13 -

Nazlı Ilıcak: Bu 309’uncu madde hangisiydi?

Mahkeme Başkanı: Avukatınız onu size söyleyecek

Nazlı Ilıcak: Darbe suçu gene var mı?

Mahkeme Başkanı: Evet.

11:11 - Savcı: Bütün tutuklu sanıkları 309/1 uyarınca darbeye teşebbüs suçundan cezalandırılmalarını talep ediyorum.

11:10 - Savcı, esas hakkındaki mütalaasının cezalandırma talebiyle ilgili bölümünü okumaya başladı.

11:04 - 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, müteveffa Cemal Uşşak ve Erkam Tufan Aytav’ın “Bylock” mesajlaşmalarını okudu.

10:57 - 17 sanıklı davanın duruşması, avukatların kendilerini tanıtmasıyla başladı. Son duruşmadan sonra cezaevinde kalp krizi geçiren tutuklu sanık Şükrü Tuğrul Özşengül’de duruşma salonunda.

10:48 - Sanıkların cezaevinden getirilmesi bekleniyor. Ahmet Altan ve Mehmet Altan duruşmaya SEGBİS ile katılıyor.