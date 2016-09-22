Altan kardeşler soruşturmasında son durum, emniyet ve hâkimlik tutanakları ve açıklamalar
'Darbeyle ilgili subliminal mesaj vermekle' suçlanan Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet Altan tutuklandı
22 Eylül 2016 17:39
15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal mesaj' vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla 12 gün önce gözaltına alınan gazeteci yazar Ahmet Altan ile Prof. Mehmet Altan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlikteki sorgunun ardından Mehmet Altan tutuklandı, Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ahmet ve Mehmet Altan soruşturmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin haberler şöyle: