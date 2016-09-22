T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Altan kardeşler soruşturmasında son durum, emniyet ve hâkimlik tutanakları ve açıklamalar

'Darbeyle ilgili subliminal mesaj vermekle' suçlanan Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet Altan tutuklandı

22 Eylül 2016 17:39

15 Temmuz darbe girişimi öncesi 'subliminal mesaj' vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla 12 gün önce gözaltına alınan gazeteci yazar Ahmet Altan ile Prof. Mehmet Altan, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Hâkimlikteki sorgunun ardından Mehmet Altan tutuklandı, Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet ve Mehmet Altan soruşturmasında yaşanan son gelişmelere ilişkin haberler şöyle:

Çağlayan’da sıradan bir gün, gazetecilik adliye koridorlarında

İşte Ahmet Altan'a gözaltına alındıktan 12 gün sonra yöneltilen suçlama ve sorgu tutanağının tam metni

İşte Mehmet Altan'a gözaltına alındıktan 12 gün sonra yöneltilen suçlama ve ifade tutanağının tam metni

Tam metin: Mehmet Altan'ın tutuklandığı, Ahmet Altan'ın serbest bırakıldığı hâkimlik sorgusunun tutanağı

Emma Thompson da katıldı; Türkiyeli yazarlara destek mektubu 288 imzaya ulaştı

Sosyal medyada kampanya: #AltanlarıSerbestBırakın​

Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet Altan tutuklandı!

Ahmet Altan: Bu ülke bizim, korkmuyoruz; sonuna kadar hukuku ve demokrasiyi savunacağız!

Video: Çağlayan, 05.30: Serbest bırakılan Ahmet Altan'dan ilk açıklama​

 

ETİKETLER

mehmet altanahmet altansubliminal mesajdarbe girişimi15 temmuz

İlgili Haberler

Tam metin: Mehmet Altan'ın tutuklandığı, Ahmet Altan'ın serbest bırakıldığı hâkimlik sorgusunun tutanağı

Altan kardeşler 'subliminal mesaj' vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı

Ahmet Altan: Bu ülke bizim, korkmuyoruz; sonuna kadar hukuku ve demokrasiyi savunacağız!

"Mehmet Altan’ın tutuklanması, soruşturmanın derine ve zirveye gitmesini engellemekten başka hiçbir amaç taşımıyor"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24