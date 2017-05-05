Altan kardeşler, Nazlı Ilıcak ve Ekrem Dumanlı için hazırlanan iddianame kabul edildi

"15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden medya unsurları soruşturması" kapsamında aralarında Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile gazeteci Nazlı Ilıcak ve kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da bulunduğu 16 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Mahkeme, ilk duruşmanın 19 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı'nda saat 10.00'da görülmesine hükmetti.

İddianamenin içeriği

Savcı Can Tuncay tarafından hazırlanan "FETÖ'nün medyadaki unsurlarının darbe girişimindeki rolü" başlıklı iddianamede Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ile suçlandı.

İddianamede Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak'ın, darbe girişimini öncesinden bildikleri ve darbe girişimine zemin hazırlayan söylem ve propagandalarda bulundukları öne sürüldü.

Bu üç isim hakkında, darbeye teşebbüs suçunu oluşturan, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Altan kardeşler ile Ilıcak'ın söz konusu suçu "FETÖ terör örgütü" adına işledikleri belirtildi, üç ismin de "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan da ayrıca 7 buçuk yıldan 15'er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istendi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve 65. Hükümet, "suçtan zarar gördükleri" gerekçesiyle davacı olarak yer aldı.

İddianamede firari şüpheliler, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu ve yazar Tuncay Opçin'in de "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da ayrıca cezalandırılmaları talep edildi.

Bu isimler hakında "Darbeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan da ayrıca 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Emre Uslu hakkında ayrıca, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası da talep edildi.

Kapatılan Samanyolu Televizyonu'nun Washington temsilcisi firari şüpheli Şemseddin Efe, kapatılan Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni firari şüpheli Bülent Keneş, Profesör Osman Özsoy, kapatılan Zaman gazetesinin İsrail muhabiri firari şüpheli Abdulkerim Balcı ile Mehmet Kamış, Faruk Kardıç, Fevzi Yazıcı, Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olan Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesinin marka müdürü Yakup Şimşek ve gazetenin kültür sanat sayfasında çalışan Ali Çolak da "Darbeye teşebbüs" ile suçlandı.

Tüm bu isimler hakkında istenen ceza da 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis oldu.

İddianamede, kapatılan Zaman Gazetesinin 10 Ekim 2015'de yayınlanan ve darbe çağrışımında bulunduğu belirtilen reklam filmini çektiği tespit edilen ajansın sahibi şüpheli Tibet Murat Sanlıman hakkında ise "FETÖ silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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