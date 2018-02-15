'Alt-üst soy raporu'nda üretilen belge sayısı 3 buçuk milyonu geçti

e-Devlet'te geçen hafta hizmete giren soyağacı uygulama sistemi yapılan düzenlemelerin ardından dün gece yeniden kullanıma açıldı. Uygulamanın yeniden aktif olmasından akşam saatlerine kadar üretilen belge sayısının 3 milyon 641 bin olduğu belirtildi.

TIKLAYIN- e-Devlet'te soyağacı sorgulamaya ilişkin yeni açıklama

e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı dün gece yeniden başladı.

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlar yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan bugün akşam saatlerine kadar olan sürede 3 milyon 641 bin belge üretildi.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor.