-Alt komisyonda Gül'ün görev süresi 7 yıl TBMM (A.A) - 10.01.2012 - TBMM Anayasa Alt Komisyonu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısını bazı değişikliklerle kabul etti. Tasarıya, geçici maddeyle, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıldır'' ifadesi eklendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un başkanlığında toplanan alt komisyon, tasarı üzerindeki çalışmasını tamamladı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Şentop, yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Geçen dönem Anayasa Komisyonunun kabul ettiği metin üzerinde çalıştıklarını ve bazı değişiklikler yaptığını söyledi. Tasarıya geçici bir madde eklendiğini ifade eden Şentop, şöyle konuştu: ''Geçici maddeyle, 11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıl olduğu ifade ediliyor. Tasarının, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi konusunda genel hükmü içeren 3. maddesi var. 11. Cumhurbaşkanı'nın bu hükümden istisna olduğu ifade ediliyor. Burada bizim yaklaşımımız, referandumla yapılan değişiklik öncesi ve sonrası statülerin bir bütün olarak değerlendirilmesi yönünde. Daha önce Cumhurbaşkanı TBMM tarafından seçiliyordu, 7 yıllık süre için seçiliyordu, bir daha da seçilemiyordu. Yapılan yeni düzenleme; halk tarafından 5 yıl süreyle seçilme ve iki kez seçilme esası getiriyor. Bunu bir bütün paket olarak düşündük. Bu açıdan eski hükme tabi olduğunu için Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısıyla getirilen hükümlerden istisna tutuluyor.'' Şentop, bir soru üzerine, ''11. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıldır'' ifadesinin geçici maddede yer aldığını belirterek, ''11. Cumhurbaşkanı'nın değişiklik öncesi hükümlere göre seçildiğini, dolayısıyla o hükümlere tabi olduğunu, süresinin bu anlamda 7 yıl olduğunun ifade edildiğini'' açıkladı. Bir gazetecinin ''Mevcut Cumhurbaşkanı bir daha aday olabilecek mi?'' sorusuna Şentop, ''Hayır olmayacak'' karşılığını verdi.