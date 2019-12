-Alt Komisyon, yöntem ve usullerde sona yaklaştı TBMM (A.A) - 22.10.2011 - Anayasa uzlaşma Komisyonun oluşturduğu alt komisyon, çalışmalarda, oylamaya gidilmeyerek, mutabakatla hareket edilmesini önerdi. Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, çalışma yöntem ve usullerine ilişkin çalışmalarda sona yaklaştı. Alt komisyon, benimsediği kararları, üst komisyonun 24 Ekim Pazartesi günü yapacağı toplantıya iletecek. Komisyonun yaptığı üç toplantıda aldığı kararlar doğrultusunda hazırlanan taslak rapora göre, komisyonun ismi TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu olacak. Komisyonun Başkanlığını, TBMM Başkanı yapacak, komisyonun yazışmaları TBMM Başkanı'nın imzasıyla gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı'nın bulunmadığı toplantılarda, komisyona kimin başkanlık edeceğine ilişkin iki seçenek ortaya çıktı. CHP, MHP ve BDP, TBMM Başkanı'nın katılamadığı her toplantı için dönüşümlü olarak her parti grubundan 1 üyenin başkanlık yapmasını, AK Parti ise TBMM Başkanı'nın belirleyeceği bir TBMM Başkanvekilinin veya komisyon üyelerinden birinin başkanlık yapmasını teklif etti. Komisyon, haftada iki gün çalışmalarını yürütecek, toplantılar salı ve perşembe günleri yapılacak. Toplantı yeter sayısı konusunda da iki öneri gündeme geldi. AK Parti, CHP ve MHP, 3 parti grubundan 1'er üyenin bulunması durumunda komisyonun toplanabileceğini, BDP ise temsil edilen her parti grubundan 1'er üyenin olması gerektiğini belirtti. Alt komisyonda, çalışmalarda oylama yerine mutabakatla hareket edilmesi fikri benimsendi. Anlaşılamayan konulara ise daha sonra dönülecek. -Komisyonun basınla ilişkisi- Komisyon çalışmalarında tam tutanak tutulacak, tutanaklar üyelere dağıtılacak. Komisyon çalışmaları sona ermeden tutanaklar kamuoyuyla paylaşılmayacak. CHP, MHP ve BDP, her parti grubunun kendi belirleyeceği iki danışmanın komisyon çalışmalarını takip etmesi, AK Parti ise komisyonun belirleyeceği 2 akademisyenin komisyona danışmanlık etmesi önerisini getirdi. Alt komisyonda, basınla ilişkiler de ele alındı. Komisyon toplantılarının basına kapalı olacak. Toplantı sona ermeden basına yapılacak açıklama değerlendirilecek, Komisyon Başkanı açıklama yapacak. Her üye, komisyonun iç tartışmalarına girmeden basına açıklama yapabilecek. -Komisyonun çalışma süresi- Komisyonun çalışma süresi konusunda da iki farklı görüş ortaya çıktı. MHP ve CHP, ''makul süre'' içinde komisyonun çalışmalarını tamamlayabileceğini, sınırlı süre belirlemenin ''isabetli'' olmayacağını dile getirdi. AK Parti ve BDP ise çalışma süresinin 4 aşamada tamamlanmasını önerdi. Buna göre, ilk aşamada katılım ve değerlendirme, ikinci aşamada taslak metnin oluşturulması, üçüncü aşamada taslak metnin kamuoyuyla paylaşılması, son aşamada ise kamuoyundan gelen görüşlerin değerlendirilerek metne son şeklinin verilmesi olarak sıralandı. Komisyon çalışmalarına birey, kamuoyu, akademik çevre ve sivil toplumun geniş ve rasyonel katılımı sağlanacak. Bu konuda katılım kriterleri oluşturulacak. -''Seçimlere katılan tüm partilerin görüşleri alınsın''- Alt komisyonda, son milletvekili genel seçimlerine katılan siyasi partilerin görüşlerinin alınması da önerildi. BDP, geniş katılımın siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, akademisyenler ve uzmanların yer alacağı bir çalışma grubu içinde gerçekleştirilmesinin yerinde olacağını dile getirdi. Komisyon çalışmalarında usule ilişkin esneklik ilkesi kabul edilmesi tavsiye edildi. -Üst komisyona bırakılan konular- Alt komisyon, üç ana başlığı ise üst komisyona bıraktı. Bir grubun çekilmesi halinde komisyonun misyonu, anayasanın temel ilkelerinin belirlenmesi, alt hukuk normlarının anayasayla eş zamanlı düzenlenmesi konuları, üst komisyonda ele alınacak.