'Örgüt ideolojileri, gerçek hak ihlallerinin ortaya çıkarılmasını zorlaştırıyor'

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kırıkkale F Tipi Cezaevi ile ilgili raporunda “cezaevlerindeki ‘gerçek’ hak ihalelerinin, ortaya çıkarılmasının ‘örgüt ideolojileri’ nedeniyle zorlaştığı” öne sürüldü.

Mahkûmların şikâyetlerini değerlendiren komisyon üyeleri, raporda şikâyet sahiplerini “bir kısım terör örgütüne mensup” olarak tanımlamayı gerekli gördüler. Raporda, çok sık şikâyet eden bu kişilerin haksız olduğu da ifade edildi.

Komisyon üyeleri ayrıca, “cezaevindeki hak ihlallerinin tespit edilememesinde bazı örgütlerin rol oynadığını” ileri sürdü. Raporda, “ceza infaz kurumlarının durumu hakkında kamuoyunun yanıltılmasını amaçlayan bu örgüt ideolojisinin payı olduğu” savunuldu.

Raporda ayrıca, mahkumların şikayetçi olduğu avukat görüşme odasının camla ayrılmasının hak ihlali olmadığı ve de 'şikayetlerin soyut iddialara dayandığı' ifade edildi.

Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ndeki incelemeye Alt Komisyon Başkanı ve Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Tokat Milletvekili Reşat Doğru katıldı.

Rapor, alt komisyonun son toplantıda kabul edildi. Raporun sonuç bölümü şöyle:

“Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalabalıklaşma sorununun görülmemesi ve fiziki şartlarının yeterliliği açısından olumlu bulunmuştur.

Özellikle bir kısım terör örgütüne mensup bazı mahpusların Kurum hakkında ilettiği fazla sayıdaki şikâyetler, Kurum şartları göz önünde bulundurulduğunda haksız ve çok abartılı bulunmuştur.

Bazı mahpusların mensup oldukları örgüt ideolojisi uyarınca, ceza infaz kurumlarını devlet veya sistemle bir mücadele alanı olarak tahayyül ettiği yönünde bir kanaat oluşmuştur. Ceza infaz kurumlarının durumu hakkında kamuoyunun yanıltılmasını amaçlayan bu örgüt ideolojisi, gerçek insan hakkı ihlallerinin tespitini zorlaştırmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan eksikliklerin giderilmesi amacıyla, Kurumdaki diş ünitesinin modernize edilmesi ve aile hekiminin muayene/tedavi gün sayısının artırılması uygun olacaktır.

Ziyaret edilen bazı odalarda, 2013 Ağustos ayında göreve başlayan Kurum 1’inci Müdürünün uygulamalarının beğeniyle karşılanmasından memnuniyet duyulmuştur. Bu durum pek çok sorunun iyi bir idari işleyişle giderilebileceğini göstermektedir.

Yatak nevresimlerinin Kurumun çamaşır makinelerinde yıkandığı öğrenilmiştir. Yakın bir zaman sonra, mahpusların kişisel eşyalarının da oluşturulacak çamaşırhanelerde yıkanacağı bilgisi edinilmiştir. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilecek olmasından memnuniyet duyulmuştur.

Avukat görüşme odasının koridordan şeffaf camla ayrılıyor olmasından kaynaklı şikâyetin soyut iddialara dayandığı kanaatine varılmıştır. Mevcut haliyle, bu uygulamanın herhangi bir hak ihlalini netice vermediği değerlendirilmiştir.”

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