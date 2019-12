Kilisede verdiği korsan konser sonrası tutuklanan alt âlemin Maria Callas’ı Dimanda Galas, nisan itibariyle çıkardığı ‘Guilty Guilty Guilty’ albümüyle Avrupa’yı sallıyor.



Ruhu enginlere sığmayıp taşan kadın Dimanda Galas. Salvadorlu gerilla şair Miguel Mixco’dan Türkiye’de işkence görmüş bir siyasi kadın tutukluya, seri cinayetleriyle ölüm cezasına çarptırılmış Amerikalı bir fahişe Aleen Wvornus’tan Pasolini’ye, Gallas’ın dilinde, her ‘lanetli’ kendisine yer bulur. Dört oktava yaklaşan sesi nedeniyle, bir nevi yer altı âleminin Maria Callas’ıdır



“Sokakta giderken kendilerini görünmez kılan kadınlar beni hasta ediyor” diyen Diamanda Galas, kendisini yeterince görünür kılan kadınlardan; hem söylemi hem de stiliyle.



“Sesim silahımdır”



Şeytanın sekiz bacağı belkemiğine sarılı Diamanda Galas, nisan itibariyle çıkardığı ‘Guilty Guilty Guilty’ albümü sonrası, gotik endamıyla Avrupa’da sıkça boy gösteriyor. Babası Anadolulu bir Ermeni, annesi Yunan bu karanlık divanın derdi, bütün ‘ötekilerle’



Baudlaire, Nerval, Jean Genet, Poe, Adonis gibi ruhu ‘enginlere sığmaz taşar’larla sanatında fazlasıyla haşır neşir Gallas, süperego, ego ve id üçlemesinde kesinlikle id’iyle söyler şarkılarını ve bu anlamda kendisi bir hayvandır. Homurtuları, çığlıkları, ulumaları, haykırışları ve fısıltılarıyla bir özge candır. 2003 tarihli ‘Defixiones, Will and Testament: Orders From The Dead’ duble albümünün derdi sebebiyle, Türkiye’de hoşuna gitmez kimilerinin. Albümün derdi; Ermeni, Süryani ve Rum soykırımı. Hatta içinde bir Udi Hrant bestesi, Türkçe sözlü ‘Hastayım Yaşıyorum’ şarkısı da bulunmakta. Lakin Gallas’ın derdi, bütün itilip kakılmışlarladır. AIDS’lilerin, fahişelerin, katillerin, işkenceye uğramışların çığlığıdır şarkıları.



Dört oktava yaklaşan sesi ve Callas’ın müziğindeki etkileri düşünülürse, Galas’a bir nevi yeraltı âleminin Maria Callas’ı diyebiliriz. Galas’ı anlamaya çalışacaksak, biraz yerin dibine girmeliyiz. Memlekette, yerin dibinden Gallas’ı en iyi dillendirecek isimlerden biri, kuşkusuz yeraltı edebiyatı ve müziği hususunda bir sivri zekâ Halil Turhanlı. Bu sebeple, yiğidin hakkını yiğide vererek sözü, ‘Ütopyanın Sesleri’ (Çiviyazıları) kitabından Halil Turhanlı’ya bırakıyoruz: “Galas modern uygarlığın baskılar ve kıyımlar karşısında bilinci köreltmek için uyguladığı unutma terapilerini etkisiz kılmaya, belleği canlı tutmaya çalışıyor. Öldürülmüş olanların anısına, ölüm döşeğindekilerin ızdıraplarına saygı talip ediyor. Beri yandan, cinayet işlemiş olanlara, cellatlara, despotlara, işkencecilere karşı derin intikam duygusu besliyor. Bu çok keskin ve hiçbir gücün eksiltemeyeceği kadar da yoğun bir duygu. Galas’ın bu duyguyu taşıyan sesi erki/erkeği yansıtan aynaya çarptığında, onu paramparça ediyor.”



“Hepimiz HIV pozitifiz”



Los Angelos’ta bir göçmen ailenin kızı olarak dünyaya gelen Galas’ın ilk müzik hocası, bir caz orkestrasında çalan babası. Performans sanatı ve müziği harmanlamasıyla, 1970’lerde sahneye adım atan Galas, 1960’larda Zena adıyla sokakları adımlayan bir fahişe. Bu ayrıntıyı belirtmemizin sebebi, travestilerin, druq queen’lerin ve fahişelerin içinde geçirdiği zamanların, karakteri ve müziğindeki sağlam etkisi. Sokaklar kadar bir zamanlar kendisinin de uğradığı akıl hastanelerinin ve şarkılar söylediği şizofrenlerin de payı vardır kuşkusuz bu vahşi güçte. Bu sivri söylemde, bu beş, altı mikrofonla her yandan seslenmesinde sahnede. “Sesim, düşmanıma karşı kullandığım silahımdır” söylemine yakışır şekilde elbette. “Hepimiz HIV pozitifiz” söylemine ya da.



AIDS’lerin sesi Galas



1980’lerin ortalarından itibaren AIDS’lilerin sesi Galas. Edgar Allen Poe’nun öyküsünden ilhamla, ‘The Masque of The Red Death’ (Kızıl Ölümün Maskesi) üçlemesi bunun en güzel göstergesi. Bu duyarlılıkta kuşkusuz albüm bittiğinde AIDS sebebiyle hayata veda eden kardeşi Philip Dimitru’nun da payı var.



Şeytan ayinleri



Avrupa’da pek çok festivalin açılışını yapan, özellikle İspanya ve İtalya’da fazlasıyla sevilen Galas’ın Avrupa’da tanınması, 1979’da Fransa d’Avignon Festivali’nde Yugoslav besteci Vinko Globakar’ın ‘Un Jour Comme un Autre’ eseriyle oluyor.



Bu operada Uluslararası Af Örgütü’nün Türkiye raporunda yer verdiği işkence görmüş bir kadın siyasi tutuklunun anlatımlarından yola çıkıyor Globakar. Galas’ın ilk albümü, Baudlaire’in bir şiirinin Galas’ça yorumu, 1982 tarihli ‘Şeytan Ayinleri’. ‘Tanrının Dışkısı’ isimli bir kitaba da imza atmış Galas’ın şeytanla arasının bayağı iyi olduğu söylenebilir. Kayıtlarını St. John Kilisesi’nde yaptığı, bütün vücudu kanla kaplı performansıyla ününe ün kattığı, Katolik kilisesince ayıplandığı ‘Plaque Mass’ (1991-Veba Ayini) bu ilişkinin en güzel örneği olsa gerek. Şeytanın dilinden okuduğu beddualar, İtalya’da konser iptaline sebep olsa da, aynı İtalya kendisini 2005’te İtalya’nın en itibarlı ödüllerinden Demetrio Stratos Uluslararası Kariyer Ödülü’ne layık görmüştür. Çünkü Galas sadece şeytanın dilinden konuşmuyor, beş altı dilde beste yapabilen, 11 dilde şarkı söyleyebilen bir sanatçı kendisi.



Elton John ‘amca’



Oliver Stone’un ‘Katil Doğanlar’ı, Coppola’nın ‘Dracula’sı, Derek Jarman’ın ‘The Last of England’ı gibi kendisine yakışır filmlerden de seslenmiş, operaya olduğu kadar blues’a da gönül vermiş Galas, Avrupa’da önemli de bir gay ikonu. Bu ikoncan durumuna, “Aman Elton John olmasın da” şeklinde yaklaşıyor kendisi. Gayet anlaşılır nedenlerle, Elton John gibilerinden pek hazzetmiyor. ‘İlaçları yutalım, terapiste koşalım’ halli kimi kadın vokaller de alıyor payını Galas’ın sivri dilinden. Finale doğru giderken, kapanışı yine Turhanlı’dan bir alıntı ile yapmak isteriz: “Çin’den Ortadoğu’ya, Hindistan’dan İrlanda’ya çok farklı kültürlerde, ölenin ardından yas tutan ve ağıt yakan kadının çok özel bir yeri vardır. Susturulmuş kadın, ölümle birlikte ortaya çıkar ve haykırır. Haykıran bu kadınla, ölüm öncesinde onu baskılamış, sesini duyulmaz kılan düzen arasında antagonistik bir ilişki vardır. Beri yandan, yas tutan kadın, ölmüş olanların, yitirdiği dostlarının ruhlarını da özümser… Yas tutmak, yazgıya boyun eğmek anlamına gelmez. Elektra’ya yas yaraşır ve yas tutan kadın Elektra kadar güçlüdür. Onun sesi, bedenin içine sığmayan, her an eyleme dönüşmeye hazır bir öfkedir.”