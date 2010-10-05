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Ekonomi

ALSTOM, 4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK PARİS (A.A)

05 Ekim 2010 14:00

-ALSTOM, 4 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK PARİS (A.A) - 05.10.2010 - Fransız enerji ekipmanları kuruluşu Alstom SA, önümüzdeki 18 ayda enerji sektöründen 4 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Merkezi Paris'te bulunan şirketten yapılan açıklamada, ekonomik krizden önemli oranda etkilenen enerji şirketlerinin tesisleri için siparişlerini azaltmalarının ardından 2012 yılı Mart ayına kadar 4 bin kişiyi işten çıkaracağını belirtti. Açıklamada, karardan en fazla İsviçre, Almanya ve Kuzey Amerika'nın etkileneceği, İngiltere, Macaristan, Norveç ve Fransa'daki tesislerden de işçi çıkarılacağı ifade edilerek, şirketin yenilenebilir enerji faaliyetlerinin ise karardan etkilenmeyeceği vurgulandı. 30 Haziran'da sona eren çeyrekte satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azalan şirketin 49 bin 500'ü enerji sektöründe olmak üzere dünya genelinde 96 bin çalışanı bulunuyor. Elektrik iletimi konusunda faaliyet gösteren Alstom, 7 Haziranda Areva T&D'nin iletim birimini 2,3 milyar avro karşılığında satın aldı. Şirket, Alstom Enerji ve Alstom Ulaşım ve Alstom Grid adı altında üç alanda faaliyet gösteriyor.

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