ALS riski futbolcularda 7 kat fazla

Çeşitli ülkelerdeki bilim insanlarının yaptığı araştırmalar, ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) hastalığının futbolcularda görülme riskinin 7 kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.



Belçika Milli Takımı'nın ve Club Brugge'ün ünlü oyuncusu Fons Bastijns'in (61) ALS hastalığına yakalanarak geçen hafta hayatını kaybetmesi, henüz tedavisi bulunamayan ALS'yi tekrar spor kamuoyunun gündemine getirdi.



İtalya Serie A ve Serie B'de, 1970-2001 yılları arasında forma giyen 24 bin oyuncu üzerinde araştırma yapan İtalyan Nörolog Chio, futbolcuların ALS hastalağına yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğunu belirterek, "Topa kafayla vurma, kayarak top alma, kronik doping alma ve sahalara yapılan ilaçlamalar bu hastalığın nedenleri arasında. Ancak henüz hastalığın nereden geldiği ve nasıl oluştuğunu bulamadık" dedi.



Belçika'daki Gent UZ Üniversitesi Profesörü Jan De Bleeker de, ALS'nin yalnız futbolcularda değil sert spor dallarıyla ilgilenen kişilerde ortaya çıkabildiğini ifade etti.



ABD'de 1930'lu yıllarda ALS'ye yakalanan ünlü beyzbolcu Lou Gehrig'in ölümünden sonra hastalığın ismi ülkede sporcunun ismiyle anılmaya başlandı.



ALS nedeniyle sporcu ölümlerinin artmasının ardından İtalya Futbol Federasyonu, araştırmalar için 150 bin Avro bütçe ayırırken, ülkedeki futbolcular da bir fon oluşturulmasını ve araştırmalar için maaşlarının yüzde 1'inin bu fona aktarılmasını istedi.



ALS hastalığı nedir?



Omurilikte zedelenme ve kasların erimesi sonrasında ortaya çıkan ALS'nin kolda ve bacakta güçsüzlük, yeme, yutkunma ve konuşmada zorluk çekme gibi belirtileri bulunuyor.



ALS'ye yakalan hastaların bilinci yerinde oluyor, ancak ilaç tedavisi yalnızca hastalığın ömrünü uzatabiliyor, tedavide kesin sonuç alınamıyor.



(AA)

