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Spor

‘ALS için acıyı hisset' kampanyasına Robinho'dan destek

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan 'Acı Biber' kampanyasına Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho da destek verdi

15 Şubat 2018 14:47

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

ALS hastalığına dikkat çekmek için başlatılan \'Acı Biber\' kampanyasına Demir Grup Sivasspor\'un Brezilyalı futbolcusu Robinho da destek verdi.
ALS (Amyatrofik Lateral Skleroz) hastalığına dikkat çekmek için üç yıl önce başlatılan “Ice Bucket Challenge’ (Bir kova buz) kampanyasından sonra bu kez de ‘ALSPepperChallenge’(Acı Biber) kampanyası başladı.
Kampanyaya bir destek de Demir Grup Sivasspor\'un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Robinho\'dan geldi. Robinho çektiği videoda ALS hastalığı meydan okumasına katıldığı için mutlu olduğu ifade ederek Fenerbahçeli Josef de Souza\'ya meydan okudu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Robinho’nun videosu

(FOTOĞRAFLI)

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