Alpler'de pembe karlar görüldü; erimenin artmasından endişe ediliyor

Alpler'in İtalya'da kalan bölümünde Presena Buzulu'ndaki karların pembeleşmeye başlaması dikkati çekti. Pembe karların nedeninin bir alg türü olduğu bilinirken karların renginin beyazdan koyuya gitmesinin buzulların erimesini hızlandıracağından endişe ediliyor.

Independent'ta yer alan habere göre, Alp Dağları'nın İtalya'da kalan bölümündeki Presena Buzulu'nda karlar pembeleşmeye başladı. Bilim insanları pembe rengin Grönland'da da görülen bir algler türü nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Karın üzerinde oluşan bu pembelik buzların daha hızlı erimesine neden oluyor.

İtalya Ulusal Araştırma Konseyi'nden Biagio Di Mauro, pembe kar görüntüsü yaratan Ancylonema nordenskioeldii adı verilen bu alg türünü daha önce Grönland'da gördüğünü söyledi.

Karın beyaz renginin değişmesinin erimeyi hızlandırdığı normal şartlar altında beyaz olan karın güneş ışığının yüzde 80'inini yansıttığı biliniyor. Karın rengi koyulaştıkça emdiği ışın miktarının artması buz tabakalarının daha çabuk ısınması ve erimesine neden oluyor.

2018'de Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor, sıcaklıklar artmaya devam ederse gezegenin ısısının 2030 ve 2052 yılları arasında 1.5 dereceye çıkacağını, bu yüzyılın sonunda bu miktarın 3 dereceye çıkabileceğini ortaya koymuştu. Bilim insanları, gezegen ısısının 2 dereceye çıkmasıyla yaşadığımız dünyanın şu an olduğundan çok farklı bir görüntüde olacağını söylüyor. Bu durumda gezegende hemen hemen hiç mercan kayalığı kalmayacağı, Arktik buzullarının sık sık yazları tamamen eriyeceği, çok sayıda hayvan ve bitkinin neslinin tükeneceği uyarısında bulunuluyor.