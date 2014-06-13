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Alperenler Lice yolunda: 1 polis yaralı

Bingöl'den yola çıkarak, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne gitmek isteyen bir grup Alperen Ocakları üyeleri Lice’ye gitmek istedi, çıkan olaylarda 1 polis başına isabet eden taşla yaralandı

13 Haziran 2014 21:24

Türk Bayrakları ile donatılan araçlarla konvoy yaparak Lice'ye doğru harekete eden Alperen Ocakları üyelerinin önü Genç İlçesi'ne geçtikten sonra jandarma ekipleri tarafından kesildi. Daha ileriye gitmelerine izin verilmeyen ocak üyeleri bunun üzerine Bingöl'e döndü.

DHA’da çıkan habere göre BDP üyeleri ile Alperen ocakları üyeleri arasında gerginlik çıktı. Gitmelerine izin verilmeyen Alperenler, Bingöl’e geri dönerek BDP binasını taşladı.

Aralarında Alperen Ocakları Genel Başkanı Serkan Tüzün'ün de olduğu yaklaşık 100 kişilik grup, sık sık göstericilerin yol kestiği Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne gitmek için bugün öğlen saatlerinde Bingöl'den yola çıktı. Türk Bayrakları ile donattıkları araç konvoyu ile Lice'ye doğru yola çıkan Alperenler Ocakları üyelerinin önü Genç İlçesi'ne geçtikten sonra jandarma ekipleri tarafından kesilerek daha ileriye gitmelerine izin verilmedi. Bunun üzerine Alperenler, Bingöl'e döndü.

Alperenler, Bingöl'e geldikten sonra Saat 16.30 sıralarında BDP'nin Dörtyol Mevkii Genç Caddesi üzerinde bulunan binası önünde protesto gösterisi yaptı. Burada binanın taşlandığı duyulunca çok sayıda partili de bina önüne gelerek PKK ve Abdullah Öcalan lehinde slogan atmaya başladı. Bu sırada bir el silah sesi duyuldu.

Olayların büyümesini engellemek için polis, Alperenler Ocakları üyelerini dağıtmak için müdahalede bulundu. Çıkan olaylar sırasında polis tazyikli su ve gaz bombası kullandı. İki grup arasında çatışma çıkmasına engel olmak isteyen polisler yoğun çaba harcarken, başına taş isabet eden bir polis hafif yaralandı.

Polis, Alperen Ocakları üyelerini bölgeden uzaklaştırırken, BDP'liler ise binalarına saldırıldığını belirterek bir süre protesto gösterisini sürdürdü. Polis gerginliğin hakim olduğu kentte yeni olay çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.

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