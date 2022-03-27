Alperen Şengün'den kariyer rekoru

NBA'da Houston Rockets, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 115-98 yenerken, Alperen Şengün kaydettiği 27 sayıyla NBA kariyer rekorunu kırdı.

NBA'de Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ı deplasmanda 115-08 yendi; üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Houston'da Jalen Green,maçı 26 sayıyla tamamladı. Christian Wood 13, KJ Martin ve Dennis Schroder 10'ar sayı, Kevin Porter Jr ise 10 sayı ve 11 asistlik bir performans sergiledi.

Houston'da galibiyetin mimarlarından Alperen Şengün, bench'ten geldiği karşılaşmayı 16'sı dördüncü çeyrekte olmak üzere 27 sayıyla tamamladı.

Maçta 7 ribaunt alan ve 3 de asist yapan Alperen Şengün, hem takımının ve maçın en skorer ismi oldu.