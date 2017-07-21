T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alperen Ocakları'ndan Sinagog'a tehdit: İbadet yaptırmayız

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı eylemi kınadıklarını açıkladı

21 Temmuz 2017 11:10

Alperen Ocakları'na bağlı olduklarını söyleyen bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neva Şalom Sinagogu'nun önünde "İbadet yaptırmayız" tehdidinde bulundu.

İstanbul Karaköy'deki sinagogun önüne gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican "Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" diye konuştu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da eylemi kınadıklarını açıkladı.

Mican, İsrail'in Filistinlilere karşı zulüm yaptığını belirterek “Uzun zamandan  beri Mescid- i Aksa’da terörist devlet İsrail kardeşlerimize zulüm yapmaktadır. Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x-ray cihazları koyarak, Filistinli kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır” ifadesini kullandı.

 

"Bizde sizin ibadet özgürlüğünüzü engelleriz"

 

Mican, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz. "

Grup basın açıklamasının ardından buradan ayrılmaya başladığı sırada, bazı kişiler sinagog kapısını tekmeleyip kapıya taş attı.

 

"Gösteriyi kınıyoruz"

 

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, protesto provakatif olarak nitelendirildi. Paylaşımda “Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereğinin yapılmasını bekliyoruz” denildi.

 

ETİKETLER

Alperen Ocaklarıtehditsinagog

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24