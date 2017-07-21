Alperen Ocakları'ndan Sinagog'a tehdit: İbadet yaptırmayız

Alperen Ocakları'na bağlı olduklarını söyleyen bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya dedektör yerleştirilmesini öne sürerek Neva Şalom Sinagogu'nun önünde "İbadet yaptırmayız" tehdidinde bulundu.

İstanbul Karaköy'deki sinagogun önüne gelen Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican "Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz" diye konuştu. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı da eylemi kınadıklarını açıkladı.

Mican, İsrail'in Filistinlilere karşı zulüm yaptığını belirterek “Uzun zamandan beri Mescid- i Aksa’da terörist devlet İsrail kardeşlerimize zulüm yapmaktadır. Uzun yıllardan bu zamana kadar İsrail Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasını yasaklamıştır. Sadece yasaklamakla kalmamış, mabedimizin girişlerine x-ray cihazları koyarak, Filistinli kardeşlerimizi taciz etmektedir. Kardeşlerimiz Mescid-i Aksa’sa ibadetlerini yapamamaktadır. Bu din, inanç, ibadet özgürlüğüne ipotek koymaktır” ifadesini kullandı.

"Bizde sizin ibadet özgürlüğünüzü engelleriz"

Mican, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, biz de sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz. "

Grup basın açıklamasının ardından buradan ayrılmaya başladığı sırada, bazı kişiler sinagog kapısını tekmeleyip kapıya taş attı.

"Gösteriyi kınıyoruz"

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, protesto provakatif olarak nitelendirildi. Paylaşımda “Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereğinin yapılmasını bekliyoruz” denildi.