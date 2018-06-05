Alperen Acet'ten yüksek atlamada Türkiye rekoru

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Romanya\'da geçtiğimiz hafta sonu yapılan Uluslararası Atletizm Şampiyonası\'nda yüksek atlamada 2.30\'luk atlayışıyla 16 yıldır kırılamayan Türkiye rekorunu tarihe gömen Denizlili milli sporcu Alperen Acet, kente büyük bir gurur yaşattı.

Henüz 20 yaşındaki atlet, daha önce 2.22 olan derecesini 2.30\'a yükseltip hem rekor kırdı hem de 2018 Avrupa Şampiyonası barajını da geçerek şampiyonaya gitmeye hak kazandı.

Cluj kentindeki organizasyonda önce 2.26\'lık derece yaparak Metin Durmuşoğlu\'nun 8 Haziran 2002\'de İstanbul\'da kırdığı rekoru egale eden Alperen, ardından 2.30\'la yüksek atlamada yeni rekorun sahibi oldu. Genç yaşında atletizmde yıldız gibi parlayan, olimpiyatlara göz kırpan Alperen Acet, bu hafta sonu 9-10 Haziran tarihlerinde İtalya\'da gerçekleşecek U23 Akdeniz Şampiyonasında madalya için piste çıkacak.

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