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Spor

Alper Potuk'tan Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza

Fenerbahçe, Eskişehirspor'un ardından Alper Potuk ile de anlaşma sağladı

23 Mayıs 2013 00:18

Fenerbahçe, Eskişehirsporlu genç oyuncu Alper Potuk ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray’ın Eskişehirspor ile anlaşamaması sonrasında devreye giren Fenerbahçe, kırmızı-siyahlı ekibin ardından Alper Potuk ile de el sıkıştı. Sarı-lacivertlilerin, 22 yaşındaki milli futbolcuyla beş yıllık sözleşme yaptığı öğrenildi.

2009 yılında Eskişehirspor’da profesyonel olan Alper Potuk, özellikle 2012-13 sezonunda gösterdiği performansla İstanbul kulüplerinin transfer listesine ilk sıradan girmişti.

Fenerbahçe, Alper için Eskişehirspor’a 6 milyon 250 bin avro peşin para ve Orhan Şam ile Henri Bienvenu’yü verecek.

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