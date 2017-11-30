Alper Potuk'tan bir ilk!

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe\'nin başarılı oyuncusu Alper Potuk, kupada oynanan karşılaşmada kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.

Aldığı cezadan sonra iyi bir hazırlık dönemi geçiren Alper Potuk, Ziraat Türkiye Kupası\'nda şov yaptı. 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerindeki ilk hat-tricikini Adana Demirspor karşısında yaparken Aykut Kocaman\'a da \'Hazırım\' mesajı verdi.

Fenerbahçe forması ile 2015-2016 sezonunda 5 gol atarak en golcü sezonunu geçiren Alper Potuk, bu sezon daha şimdiden toplamda beş gol kaydetmeyi başardı.