Alper Potuk’a güvenmek doğru mu?

Özgün Keleşoğlu

Türk futbolunun yakın tarihini incelediğimizde hemen hemen her sezonda kendisine yer bulan bir gündem maddesi buluruz: Yabancı kısıtlaması. Bana göre Türkçe karşılığı ırkçılık olan ve tartışması bitmeyen, müthiş malzeme barındıran o malum konu…

Nasıl ki Karl Marx, iktisat tarihine “balon” kavramını kazandırmışsa yabancı kısıtlaması da Türkiye futboluna bolca balon kazandırdı. Bu konuda Mehmet Topuz ve Fenerbahçe özelinde hemen hemen herkes hemfikirken yeni tartışma konumuz Alper Potuk ve yine Fenerbahçe oldu.

1,5 sene önce Bayern’in 1,5 milyon Euro karşılığında transfer etmek istediği iddia edilen Alper Potuk, Fenerbahçe’ye 6,5 milyon Euro karşılığında geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin başını çektiği Alper yarışını kazanan Fenerbahçe, genç futbolcudan ilk 6 ayda ne kadar katkı aldı tartışılır.

Dinamik yapısı ve temposuyla Fenerbahçe orta sahasına bence de gerekli olan Alper’in sezonun ikinci yarısında hücumda daha çok kullanılacağı konuşuluyor. Teknik yapısı, saha görüşü, pres ve hamle özellikleri zirveye oynadığı günden bu yana tartışılan genç oyuncunun daha zorlu geçeceği kesin olan Süper Lig’in son bölümlerinde ne kadar katkı yapacağını biraz sorgulamak gerek.

Dediğim gibi, “Bayern’in 1,5 milyon Euro teklif ettiği bir futbolcu kısa bir süre sonra 6,5 milyon Euro’ya neden ve nasıl transfer yapabiliyor?” sorusu kenarda dursun ben biraz daha saha içine dönmek istiyorum.

10 bin yıllık geçmişe sahip olan Bolvadin’de doğan Alper hakkında 10 bin farklı düşünce bulunabilir. Ben bu farklı düşüncelerden “güvenilir” olduğunu söyleyenlerdenim. Bunu söylememin sebebi bu sezon özelinde Ersun Yanal’dır. Gelecek planlarına baktığımızda da Türkiye’nin içinde bulunduğu futbolcu kısırlığının Alper Potuk tarafından en iyi şekilde kullanılacağına inancımdır. Transfer sürecinde takındığı tavır ile zekasını saha dışında iyi kullandığını kanıtlayan Alper, bu zekayı saha içinde neden kullanamıyor?

Galatasaray’ın Fatih Terim ile kazandığı 2012 şampiyonluğunda Melo ile Selçuk’un performansı nasıl kilit nokta olmuşsa, bu sezonun Fenerbahçe takımına baktığımızda da Caner ve Gökhan Gönül’ün üst düzey performansı belirli haftalarda sekteye uğrayacaktır. İşte burada devreye girmesi gereken yegana futbolcu Alper Potuk olmalı. Bunu söylememin sebebi de Ersun Yanal’ın son günlerde yaptığı açıklamalardır, bunu da belirtmekte fayda var.

Alper gol atabilecek mi?

Oyuncu istatistiklerinde “Sir Alex Ferguson’dan farklı düşünen çarpılır” düşüncesiyle Alper’i kısa ve kafa karıştırmayan rakamlarla irdeleyelim ve ardından büyük resme geçelim.

Alper Potuk, 2009-2010 sezonundan beri hayatımızda olan bir futbolcu ve kariyerinde attığı toplam gol sayısı 7.

Büyük resme geçmek için oyalanmaya lüzum yok. Eskişehirspor’da oynadığı takımın iskeletinin en önemli parçası olan Alper Potuk, birçok zaman virgüllerle konuştu. Bir türlü noktayı koyamadı.

İlhan Berk, Alper Potuk’un futbolunu değerlendirseydi “Sayıların canı yoktur” der ve bitirirdi.

Alper de kariyeri boyunca gol atmak dışında hemen hemen her şeyi yaptı. Bunu yok saymak olmaz. Geçen sezon yaptığı 9 asist de Eskişehirspor forvet hattını düşününce önemsenmesi gereken rakam olarak ortaya çıkıyor.

Alper’in üst düzey bir orta saha oyuncusu olmasının yolu büyük takımlarda kalıcı olmak istiyorsa kesinlikle gol sayısından geçiyor. Bunun kendisi de farkındadır.

Bu sezon Sivasspor maçında gol kaydeden Alper, dikine oynama özelliğini biraz köşelere de oynayarak geliştirmeli. Sow-Emenike-Kuyt üçlüsünün merkezde kapladığı alandan Alper’e pek yer kalmıyor düşüncesi bence doğru, Cristian’ın da varlığını düşünecek olursak iç sahada beklerle iyi geçinmesi, deplasmanda da merkez forvet oynayan arkadaşıyla iyi geçinmesi Alper’in ve Fenerbahçe’nin iyiliğine olur.

Alper Potuk’u yazmamın sebebini söyleyerek sona gelelim. Fenerbahçe, yakın geçmişte birçok ‘çantada keklik’ gözüken şampiyonluğu kaybetti.

Bu sezon da onlarda biri olabilir. “Kim bilir…” demek isterdim ama beni durduran şey Alper Potuk’un performansı oldu. Orta sahaya transfer yapmayacak olan Fenerbahçe Cristian, Meireles, Holmen, Salih ve Emre’ye ne kadar güvenebilir diye düşündüğümüzde de yol Alper Potuk’a çıkıyor.

Alper Potuk skora ve oyuna direk katkı yaparsa Fenerbahçe şampiyon olur.

Aksi takdirde yine bir geri dönüş ve balon tartışmaları bizlere sohbet konusu olarak kalır.