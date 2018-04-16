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Spor

Alper Potuk, sözleşmesindeki serbest kalma maddesiyle Fenerbahçe'den ayrılabilir

La Liga ekiplerinin ilgisi Alper'in üzerinde

16 Nisan 2018 17:39

Fenerbahçe'yle 2022 yılına kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk, sözleşmesinde '12 milyon euro'ya serbest kalır' maddesinin olduğu ortaya çıkarken, La Liga ekiplerinin bu maddeden faydalanacağı, Alper için sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

Star Gazetesi'nin haberine göre; Enes Ünal'dan bir hayli memnun kalan Villarreal'in Alper Potuk için devreye girdiği öğrenilirken, İspanyol yöneticilerin bu transfer için Enes'ten yardım alacakları belirtildi.

Öte taraftan bu sezon ligde istikrarsız bir performans ortaya koymasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Sevilla'nın yeniden yapılanacağı belirtilirken, 23 maçta sadece 1 gol atan 32 yaşındaki Jesus Navas'tan beklenen verimi alamayan Endülüs ekibinin Alper Potuk'u listeye aldığı, hatta milli futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçtiği ifade edildi.

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