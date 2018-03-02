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Spor

Alper Potuk özür diledi

"Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın" İSTANBUL / DHA Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı takım arkadaşlarından ve camiadan özü

02 Mart 2018 02:36

\"Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın\"

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı takım arkadaşlarından ve camiadan özür diledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcu şu ifadeleri kullandı;
\"Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım başta olmak üzere bütün FENERBAHÇE camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın.\"

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