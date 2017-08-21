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Spor

Alper Potuk: "Taraftarımız bize inanmaya devam etsin"

İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Trabzonspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

21 Ağustos 2017 04:15

İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Trabzonspor maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Bu maçı kazanmayı çok istediklerini söyleyen Alper Potuk, \"Tek düşüncemiz kazanmaktı. Özellikle 2-2\'den sonra coşkulu oynadık ama  kazanamadık. Bizim için şanssız bir akşam oldu diyebilirim.Savunma hatası değil de şanssızlık diye değerlendiriyorum yediğimiz golleri. Pozisyon vermeden goller oluyor 2-3 maçtır. Biz bunu düzelteceğiz, taraftarımız bize inanmaya devam etsin\" diyerek sözlerini noktaladı.

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