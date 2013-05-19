Alper Görmüş: Taraf'tan ayrılan arkadaşlarla birlikte bir site kurabiliriz

Taraf eski yazarı Alper Görmüş yeni projelerinden bahsetti. Bugün TV'de yayınlanan Erkam Tufan ile Analiz programında Taraf'ın eski yazarlarıyla plan yaptıklarını ifade eden Görmüş, "Taraf’tan ayrılan arkadaşlar ile birlikte site veya dergi kurabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz ay Taraf'ta yaşanan kriz sonucu istifa eden 30'a yakın köşe yazarından birisi olan Alper Görmüş Bugün TV'de Erkam Tufan'ın sorularını yanıtladı. Görmüş, Tufan'ın "Taraftan ayrıldıktan sonra herhangi bir gazeteden teklif aldınız mı?" şeklindeki sorusuna "Evet ama ben bunları konuşmuyorum. Çünkü biz hep birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünüyoruz." diye yanıt verdi.

Görmüş, sözlerine şöyle devam etti:

Taraf'tan ayrılan arkadaşlarımız bir şeyler yapabilir miyiz, bir site belki bir haftalık dergi... Bir hayal ama bakıyoruz. Şimdilik mesafe kaydettiğimiz söylenemez, daha ilk adımlarımız.