Alpay: Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir

“Zeki Müren gençlere kötü örnek oluyor” dediği için eleştirilen Özdemir Erdoğan’a, şarkıcı Alpay'dan destek geldi. Müren’in abartılı üslubu ve Türkçe’siyle Türk sanat müziğini katlettiğini söyleyen Alpay, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem. Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçe'siyle Türk Sanat Müziği'ni katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" dedi.

Sabah agzetesinden Göksan Göktaş'ın haberine göre, Alpay, "Müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını Zeki Müren. Bana hiçbir duygu vermez çünkü duygusuz söyler, rol yapar. Türkçe de 'Reca ederim' diye bir şey var mıdır. 'Rica ederim' dersin. Türkçe'yi çok iyi konuştuğu söylenen Zeki Müren bilakis Türkçe'yi de, Türk sanat müziğini de abartılı bir üslup kullanarak bozmuştur" ifadelerini kullandı.

"Zeki Müren son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır"

"Zeki Müren, her şeyi sansürleyen, müthiş güzel şarkıları bile repertuvarına almayan, son derece tutucu eski TRT'nin Türkiye'ye attığı en büyük kazıktır" diyen Alpay, sözlerine şöyle devam etti:

"Eski TRT'yi düşünün. Küçücük bir kelime yüzünden, bir nota yüzünden bir şarkıyı yayınlamıyor, hatta pek çok şarkıcıyı yasaklıyordu. Ama iş Zeki Müren'e gelince, kısa eteklikle programa çıkardılar. Başka şarkıcılara da kötü örnek oldu bu ağdalı, abartılı tavrı ve sesiyle kötü etkiledi" diye konuştu Alpay "Zeki Müren kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etmiştir" dedi ve şunları ekledi: "Gazinocular kralı Fahrettin Aslan ve TRT onu bugünlere getirmiştir. Gazinodaki programlarına herkes 'Acaba bugün ne giyecek, ne hokkabazlık yapacak' merakıyla giderdi. Etekler, dizinden başlayan apartman topuk ayakkabılar. Bir de Zeki Müren kendi tanıtım metinlerini kendi yazardı. Bir gün Maksim Gazinosu afişine yine kendisi 'Sanat Güneşi Zeki Müren' yazdırdı. Ve adı öyle kaldı. Yani kendi kendini 'Sanat Güneşi' ilan etti. Bana sorarsanız Türkiye'de TSM'nin Sanat Güneşi Mustafa Sağyaşardır. Müthiş bir ses tevazu sahibi bir insandır. Zeki Müren'inki ise hokkabazlıktır."