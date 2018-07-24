Alpay Özalan: Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem

Dün TBMM Genel Kurulu'nda, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın üzerine yürüyen AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, yaşanan gerginlik sırasında çekilen bir fotoğrafı Necip Fazıl Kısakürek'in dizesiyle paylaştı.

Özalan, sosyal medya hesabı Twitter'da Kısakürek'in "Uğruna ölmekse seni yaşatmak bin kere ölürüm de adına leke sürdürmem, gururdur namustur bayrak ve sancak, aksa da kanım zalimi güldürmem!" dizesini yazdı.

TIKLAYIN - AKP'liler TBMM'de Ahmet Şık'ın üzerine yürüdü, konuşması kesilen Şık'a 2 oturum ceza verildi

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, bazı kanun ve KHK'larda yapılan değişiklerle ilgili dün Genel Kurul'da konuşan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın üzerine yürümüştü. Şık'a 2 oturum ceza verilmişti.