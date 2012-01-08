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Yaşam

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş evlendi İSTANBUL (A.A)

08 Ocak 2012 00:24

-Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş evlendi İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doktor kızı Ayyüce Türkeş (32), bilgisayar mühendisi Egemen Taş (34) ile evlendi. Les Ottomans Otel'deki düğünde nikahı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Gelin ile damadın şahitliklerini ise TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ve yüksek mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp yaptı. Topbaş, nikahı kıydıktan sonra evlilik cüzdanını çifte vermek üzere Hayati Yazıcı'ya teslim etti. Yazıcı, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirmelerini temenni etti. Yazıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm kalbiyle bu düğünde yer almak istemesine rağmen özel sebeplerden dolayı katılamadığını, bunun da özellikle kendisi tarafından belirtilmesini istediğini kaydetti. Hayati Yazıcı, kendisine takdim edilen evlilik cüzdanını, damatla aynı adı taşıyan Egemen Bağış'ın vermesinin daha doğru olduğunu ifade ederek, cüzdanı Bağış'a verdi. Egemen Bağış da gösterdiği nezaketten dolayı Yazıcı'ya teşekkür ederek, şunları kaydetti: ''Ben de Sayın Başbakanımızın selamlarını buraya getirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kalbinin, gönlünün burada olduğundan sizleri haberdar etmemi istedi. Biraz önce masada gülüştük. Ayyüce'ye dedim ki; 'Ayyüce, çok kaliteli bir kocan olacak, adından belli'. Allah onların yüzlerini hep güldürsün. Hep mutlu olsunlar. Sayın Başbakanımızın gençlere tavsiyesini herhalde burada söylememe gerek yok. Zaten bunu biliyorsunuz. Allah sizleri her zaman mutlu kılsın. İyi kötü 18 yıllık bir tecrübem var. O tecrübeyle şunu öğrendim; İnanın bana, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalıyor, üzüntüler de paylaşıldıkça azalıyor. Onun için birbirinizle paylaştığınız, sevgi ve saygıyı koruduğunuz sürece bugünkü gibi hep mutlu olacağınıza inanıyorum. Bu defteri de adaşımın her aradığında bulabilmesi için Ayyüce'ye teslim ediyorum.''  Şahitlerden Ahmet Vefik Alp de böyle mutlu bir günde bulunmaktan büyük sevinç duyduğunu ifade ederek, çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Çift, daha sonra şahitleri ve aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.  Düğüne, Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş, oğlu AK Parti Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş, gelinin dayısı Zafer Günler, damadın annesi Birgül ve babası Ateş Taş ile çok sayıda davetli katıldı.

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