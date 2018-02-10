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Alparslan Kuytul, vakıf üyelerini dolandırdı iddiası

ADANA, (DHA)- ADANA'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na düzenlenen operasyonda tutuklanan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un dini ve insani duygularını kullanarak kendine inananları dolandırdığı iddia edildi

10 Şubat 2018 13:56

ADANA, (DHA)- ADANA\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonda tutuklanan, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un dini ve insani duygularını kullanarak kendine inananları dolandırdığı iddia edildi.
Adana\'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na düzenlenen operasyonda Alparslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklandı, 6 şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verildi, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gizli tanık ve şikâyetçi olan kişilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul\'un kendisini \'vakıf içerisinde\' eleştirilemez, sorgulanamaz bir lider haline getirdiği ve bu durumu kullanarak kendine inanlardan kişisel menfaat sağladığı ve bu yolla kişisel nüfuzunu artırmaya çalıştığı öğrenildi.
Kendisine inananları bu yöntemle dolandırdığı da ileri sürülen Kuytul\'un ayrıca konuşmalarında \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı eleştirdiği de kayıtlara geçti. Alparslan Kuytul\'un ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden, Afrin\'e yapılan operasyonlar hakkında olumsuz yorumlar yaptığı, bu konuşmalarda ise halkın vicdanını yaralayan, toplumda infial oluşturacak tabirler kullandığı da belirtildi.

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