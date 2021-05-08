Gaziantep ve Adana'da, 3 Mayıs akşamı camide itikafa girdikleri için, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Üç yıl önce düzenlenen operasyon sonrası Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 'ihtiyati tedbir kararı' ile kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atadığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un, "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" açıklamasının ardından 2 Mayıs akşamı Gaziantep'te 3 camide 76 kişi toplandı.

Gaziantep'te polisin camiye girerek, biber gazı sıkarak gözaltına almasının ardından Furkan Vakfı kurucu eski başkanı Alparslan Kuytul ve 400 kişi gözaltına alındı.