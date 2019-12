'Alparslan konuşursa taşlar yerine oturacak'

Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın babası İdris Arslan, "Oğlum, Danıştay saldırısından 4 ay önce bana, hükümetin önünü kesmek isteyenler olduğunu söylemişti" dedi.



Baba idris Arslan, oğlunun 17 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleşen Danıştay saldırısından 4 ay önce Kurban Bayramı vesilesiyle Elazığ'a ziyarete geldiğini ve kendisine, "Hükümet başarılı. Başbakan işi başarıyla götürüyor. Türkiye'nin ve hükümetin önünü kesmek isteyenler var" dediğini açıkladı. Vakit gazetesine konuşan İdris Arslan, oğlunun, istanbul'da bulunan iki akrabasına da bu sözleri söylediğini, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü yetkililerinin bulunduğu ortamda da aynı sözleri tekrarladığını ifade etti.



İdris Arslan, "Bu sözler, 'Acaba Alparslan Arslan'ı bu işe ve olaya zorlayan bir güç var mı?' sorusunu akla getiriyor . Bu sözleri ezbere konuşmuyordur. Bildiği şeyler var. Bildiklerini söylese, taşlar yerine oturacak. Her şey net olarak ortaya çıkacak ve daha iyi anlaşılacak" dedi.



Rezervasyon notu



İdris Arslan; Alparslan Arslan'ın Üsküdar'daki evinde çıkan ve oğlu için 17 Mayıs 2006 tarihine Elazığ'a uçak rezervasyonu yapıldığını gösteren bilgi notunu da Vakit ile paylaştı. Söz konusu bilgi notunda, 17 Mayıs 2006 tarihinde İstanbul Elazığ'a saat: 11:30'a rezervasyon yapıldığı ve rezervasyon kodu olarak "REZ / RFY8DG" verildiği ve uçak biletinin 119 YTL yazıldığı görülüyor .

Baba Arslan, "THY ve Atlas Jet'in rezervasyon kayıtlarına bakılsa, Alparslan Arslan adına rezervasyon yapılıp yapılmadığı görülebilir. Bu zor bir şey değil" diye konuştu.



İdris Arslan, Vakit'in sorularını da şöyle yanıtladı:

Alparslan Arslan ile son görüşmeniz ne zamandı?

Oğlumla yüz yüze görüşmem, 17 Mayıs 2006 tarihli Danıştay olayından 4 ay önce oldu. Kurban Bayramı vesilesiyle Elazığ'a ziyaretimize gelmişti. (Kurban Bayramı: 10 Ocak Salı-13 Ocak Cuma 2006 ) Evimizde 4-5 gün kaldı. Alparslan ile her görüşmemizde, dünya ve Türkiye meselelerini konuşurduk. 0 gün ( Danıştay olayından 4 ay önce ), oğlum Alparslan bana, 'Hükümet başanlı . Başbakan işi başarıyla götürüyor. Türkiye'nin ve hükümetin önünü kesmek isteyenler var' dedi. Ben de, 'Oğlum, kim kesmek istiyor' dedim. 'Var baba' dedi. Oğlumun bu sözlerine iki akrabam da şahittir. Ben bu sözlerini çevremle paylaştım. İstanbul'daki akrabalarımız da bu sözleri Alparslan Arslan'dan duymuşlar.



Oğlunuzun bu sözlerini kendisine hiç hatırlattınız mı?

Danıştay olayı gerçekleşti, Ben Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne git tim. "Oğlum, hatırlıyor musun, sen bana dört ay önce, 'Hükümet başarılı. Başbakan işi başarıyla götürüyor. Türkiye'nin ve hükümetin önünü kesmek isteyenler var' dedin ama, bizzat kendin bu işin içinde yer aldın" dedim. Oğlum, "Baba, ben Türkiye'nin ve hükümetin önünü açtım" dedi. Ben de, "Nasıl oğlum" dedim. "Baba, her şey zamanla anlaşılacak ve zamanla görülecek. Zamanla ortaya çıkar" dedi. Oğlumun bu sözlerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü yetkilileri de şahittir. Terörle Mücadele Müdürlüğü yetkililerinin yanında oğluma sordum ve onların yanında bu sözleri söyledi.



Oğlunuz, 'Türkiye'nin ve hükümetin önünü kesmek isteyenler var' şeklindeki sözlerini yargı sürecinde söyledi mi?

Hayır, söylemedi.



Oğlunuz, Danıştay olayından 4 ay önce hükümetin önünün kesilmek istendiği haberini size söylüyor. Danıştay'a saldırı olayından bir gün önce Danıştay otoparkının yanında oğlunuz silahlı iki kişi arasında görülüyor ve oğlunuz tanık ifadesine göre Danıştay'a yönlendiriliyor . Danıştay'a saldırı günü oğlunuzun Elazığ'a uçak rezervasyonu yapıldığına yönelik not ortaya çıktı. Bu üç olay nasıl değerlendirilebilir?

Bu olaylar 'Acaba Alparslan Arslan'ı bu işe ve olaya zorlayan bir güç var mı?' sorusunu akla getiriyor.



Oğlunuz bu sözleri ile ne demek istedi?

Demek ki böyle bir duyumu var veya farkındalığı var.



Alparslan Arslan, hükümetin önünü kesmek isteyenleri açıklasa, Danıştay saldınsı yeni bir sürece girmez mi?

Bu sözleri ezbere konuşmuyordu. Eğer bildiği şeyler varsa, bunları açıklasa her şey daha net şekilde görülecek, taşlar yerine oturacak. Her şey net olarak ortaya çıkacak ve daha iyi anlaşılacak.



Siz, söz konusu duyumları neden şimdi açıklıyorsunuz?

Çok hassas konu, Alparslan Arslan'a sordum, yetkililerin yanında konuştum ve gündeme getirdim. Daha sonra Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay olayının Ergenekon'la ilişkili olmadığı yönünde bir karar verdi. Gidişat bu yöndeydi. Benim bu noktada çıkıp böyle bir şey demem havada kalırdı. Ama şimdi Danıştay olayı Ergenekon ile birleştiriliyor ve söylediklerim anlamlı hale geliyor. 0 zaman söylediklerim havada kalırdı. Taşlar yerine oturuyor.