Alparslan Çelik'e Rus pilotun öldürülmesi suçlamasında takipsizlik

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı, Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğü iddiasıyla aranan ve silahlarla yakalanması üzerine 3 Nisan'da tutuklanan Alparslan Çelik'e takipsizlik kararı verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İzmir'de gözaltına alındıktan sonra 6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan mahkemeye çıkarılan Alparslan Çelik, 3 Nisan'da İzmir 3'üncü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Alparslan Çelik'in Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen “Rus savaş uçağından paraşütle atlayan Rus pilotuna ateş edilmemesi yönünde yanındakilere ikazda bulunduğu” sebebiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcısı’nın hakkında takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. Alparslan Çelik'in kısa bir süre sonra tahliye edilmesi bekleniyor.