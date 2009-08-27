Alparslan Aslan olay çıkardı

Danıştay'a saldırı davası ile birleştirilen 1. Ergenekon davasına devam ediliyor. Bugünkü duruşmada sanık Alparslan Arslan, mahkeme başkanıyla tartıştı.

Salonu terketmek isteyen Arslan'a mahkeme başkanı izin vermedi. Sanık Arslan'ın mahkeme salonunda jandarma kontrolünde tutulduğu belirtiliyor.

Kilit isimlerden Osman Yıldırım önceki gün "Cumhuriyet gazetesine bombalı saldırıyı ben yaptırdım. Pişman değilim" şeklinde ifadesi vermişti.

Salı günkü duruşmada, tutuklu Sevgi Erenerol'un avukatı Vural Ergül, sanık Alparslan Arslan'ın aracında bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü araç tanıtım kartının gerçek olup olmadığı, gerçekse kime ait olduğu hususunun ilgili yerlerden sorulmasını istemişti.

Birinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı Ümit Sayın da bir dilekçe vererek, can güvenliği olmadığı gerekçesiyle duruşmalardan muaf tutulmasını istemişti.

Bugün aralarında bu taleplerin de olduğu istemlere ilişkin kararların açıklanması bekleniyor.