-ALPARSLAN ARSLAN'IN ÜNİVERSİTE ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENİYOR İSTANBUL (A.A) - 24.01.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 170. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, emekli tuğgeneral Veli Küçük, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, tutuksuz yargılanan gazeteci Güler Kömürcü Öztürk de hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hayrettin Ertekin ve Ergün Poyraz ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Osman Mutlu, Alparslan Arslan ile Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde okuduğu dönemde ülkücü çevreden dolayı dost olduklarını söyledi. Okul kantininde zaman zaman Arslan, Süleyman Esen, Orhan Kadı ile çay içtiklerini ifade eden Mutlu, Arslan ile aynı evde kalmadıklarını belirtti. Üniversiteyi Arslan'dan sonra bitirdiğini, askerliğini yaptıktan sonra 2002 yılında memleketi Şanlıurfa'ya geri döndüğünü ifade eden Mutlu, Arslan ile bayram ve kandillerde mesajlaştıklarını, sık olmamak kaydıyla görüştüklerini kaydetti. Mutlu, Arslan ile en son Danıştay saldırısından bir yıl önce kasım ayında görüştüklerini belirterek, ''Eczacılıkla ilgili toplantıya geldim. Uçak kalmayınca 2 gün İstanbul'da kaldım. Karşı tarafta bir saat kadar Arslan'la görüştüm. Danıştay saldırısından 1 ay ya da 25 gün önce de Arslan ile telefonda konuştum. Belki Şanlıurfa'ya geleceğini söyledi ama gelmedi'' dedi. -DANIŞTAY SALDIRISINDA ANKARA'DA- Olay tarihinde de Ankara'da olduğunu ifade eden Mutlu, arabasını satmak için tamirci olan arkadaşı İbrahim Akbıyık ile olaydan bir gün önce Ankara'ya gittiğini, orada yine arkadaşı olan Serdar Cevheri ile görüştüklerini, satmak istediği arabasını tamir ettirdiğini söyledi. Osman Mutlu, o akşam İbrahim Akbıyık ile Ulus'ta bir otelde kaldığını, eğlence kulüplerine gittiklerini belirterek, ertesi gün de Şanlıurfa'ya doğru yola çıktıklarını, Ankara'da kaldığı dönemde okuldaki arkadaşlarından kimseyle görüşmediğini ifade etti. Mutlu, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün ''Alparslan Arslan'ın Ankara'da olduğunu bilmiyor muydun? Kaldığınız oteller neredeyse yan yana. Bir sokak arkada olduğunu biliyor muydun?'' demesi üzerine, bilmediğini söyledi. Danıştay saldırısını Şanlıurfa'ya yola çıkmadan önce yemek yerken veya tıraş olurken televizyonda duyduğunu ifade eden Mutlu, Şengün'ün ''Alparslan Arslan arkadaşın. Şaşırmadın mı?'' sorusunu ise ''Televizyonda gördüğümde 'herhalde kimliğini düşürmüştür' dedim. İnanmadım. Şanlıurfa'ya gittim. Sabah eczanede gazetede okudum'' diye yanıtladı. Şanlıurfa'da emniyet tarafından ifadesinin alındığını, evinin arandığını belirten Mutlu, emniyetteki ifadesinin doğru olduğunu söyledi. Başkan Şengün'ün ''Emniyet ifadende Arslan ile telefonda görüştüğünde sana Elazığ'a gideceğini, geçerken de Şanlıurfa'ya uğrayacağını söylemiş'' demesi üzerine Mutlu, ''Doğrudur. Aradan zaman geçti'' dedi. Şengün'ün ''Arslan'ın psikolojik durumu nasıldı?'' sorusuna da Mutlu, okulunu bitirdikten sonra işlerinin yoğunlaştığını, Şanlıurfa'da kaldığını, evlendiğini ifade etti. Duruşma, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in Mutlu'ya sorularını yöneltmesiyle devam ediyor.