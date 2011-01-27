-ALPARSLAN ARSLAN'I TEŞHİS ETTİ AĞLADI İSTANBUL (A.A) - 27.01.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 172. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 19 tutuklu sanık katıldı. Duruşmada, tutuksuz yargılanan gazeteci Güler Kömürcü Öztürk de hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hayrettin Ertekin ve Erkut Ersoy ise duruşmaya gelmedi. Köksal Şengün'ün mazereti dolayısıyla üye Hakim Hasan Hüseyin Özese'nin mahkeme heyetine başkanlık yaptığı duruşmada, Alparslan Arslan'ı saldırıdan bir gün önce Danıştay yakınında 2 kişiyle birlikte gördüğünü söyleyen Aysel Sağlam, tanık olarak dinlendi. Genelkurmay Başkanlığında eğitimci olarak çalıştığını ve emekli olduğunu belirten Sağlam, Özese'nin ''En önemli tanıklardan biri sizsiniz'' demesi üzerine, ''Hiç ilgisi yok. Çünkü ben olayın tanığı değilim'' dedi. -''İSMAİL YILDIZ BANA ŞİFRELİ MESAJ GÖNDERDİ''- Sağlam, 2 Aralık 2010 tarihindeki duruşmada konuşan sanıklardan İsmail Yıldız'ın, ''Tuncay Güney ve Fethullah Gülen'in öldüğü'' şeklindeki beyanlarının, kendisine gönderilen şifreli mesaj olduğunu ileri sürdü. ''Ben şifreyi çözdüm'' diyen Sağlam, kendisinin de öldürüleceğinin mesajının verildiğini, Yıldız'ın kendisine JİTEM'in mesajını ilettiğini, eşinin ve annesinin mezarlarının takip edildiğini savundu. Sağlam, bu konuyla ilgili mahkemeye gizli olarak bilgi vereceğini anlattı. Sağlam, Danıştay Başkanlığı binası önünde avukat olduklarını anladığı 3 kişiyi, saldırıdan önceki gün bir haberle ilgili olarak görüşeceği muhabir için yola çıktığı sırada gördüğünü kaydetti. Kendisiyle ilgili ''Danıştay saldırısının sürpriz tanığı'' şeklindeki haberler üzerine emniyette ve Ankara'daki mahkemede ifade verdiğini dile getiren Sağlam, hakim Hasan Hüseyin Özese'nin gördüğü kişilerle ilgili sorularına, ''Ben avukat olan 3 kişiyi gördüm. Eylem hazırlığı görmedim. Bütün ömrüm adliyelerde geçti. Bu kişilerin avukat olduklarını tahmin ettim. 3'ü de gençti. Diğer ikisinin yüz hatlarını tam olarak seçmem mümkün değil. Dar patika bir yoldu. Bana yol vermedikleri için sinirlendim. Ama onlar beni fark etmediler. Saat 10.30 ile 11.30 arasıydı. Fark etmedikleri için konuşmadık. Arkalarından baktım'' şeklinde cevap verdi. -ARSLAN'I TEŞHİSİ- Hakim Hasan Hüseyin Özese, duruşmalarda tanık olarak dinlenen Burhan Gür, Orhan Kadı, Recep Özkan, Osman Mutlu, Tarkan Toper ile sanıklardan Semih Tufan Gülaltay, Tekin Irşi ve Süleyman Esen'in aralarında bulunduğu bazı sanık ve tanıkların fotoğraflarını göstererek, tanık Sağlam'a Danıştay saldırısından bir gün önce Alparslan Arslan'ın yanında gördüğü 2 kişinin bunların arasında yer alıp almadığını sordu. Sağlam'ın, fotoğraftaki kişileri tanımadığını belirtmesi üzerine Özese, sanıklara bakmasını istedi. Önce baktığı sanıklardan tanıdığının olmadığını söyleyen Sağlam, Özese'nin ''Yakınlarına giderek oradan da bakabilirsiniz'' uyarısı üzerine sanıkların bulunduğu bölümün etrafında dolaşmaya başladı. Arslan'ın bulunduğu alana geldiğinde, ''Bu bana bir işkence, gerçekten işkence'' diyen Sağlam, Arslan'a ''Neden gülüyorsun sen bana?'' dedi. Jandarmaların Arslan'a daha fazla yaklaşmasına izin vermediği Aysel Sağlam, tekrar ön taraftaki kürsüye giderek, ''Gülüşünün arkasında çok farklı şeyler var. Birçok şeyi biliyor. Bana onun baskısıyla onca zamandır işkence yapıyorlar'' dedi. Özese'nin, ''Saldırıdan bir gün önce gördüğün kişilerden biri bu muydu?'' diye sorması üzerine Sağlam, ''Evet bu Alparslan Arslan, ilk mahkemede de böyle sinsi gülüşü vardı. Oradan hatırlıyorum. Ancak çok kilo almış'' diye cevap verdi. Sağlam, Özese'nin, ''Diğer kişilerden sanıklar arasında olan var mı?'' sorusuna ''Yalan söyleyemem, hiçbirini görmedim'' dedi. Sağlam, ''Kim bana bu işkenceyi yaptıran sayın başkanım?'' diyerek ağladı.