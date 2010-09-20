Alparslan Arslan'ı 'cin'ler etkilemiş

T24 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Alparslan Arslan'ın tanık olarak ifadesi alınan babası İdris Arslan, ''Alparslan Arslan'a kimyasal ilaç verildi. Kimyasal ilacı bilmediği için cin tarafından etkilendiğini düşünüyor. Cin çıkarma seansları düzenliyorlar. Danıştay saldırısından 1-2 hafta önce yine bir çıkarma seansı olmuş'' dedi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada konuşan İdris Arslan, Alparslan Arslan'ın Danıştay saldırısından önce Elazığ'a geldiğinde hükümetin çok başarılı olduğunu ancak önünü kesmek isteyenler bulunduğunu söylediğini belirterek, ''Bazı isimlerden bahsetti ama söylediği isimler şu an aklımda değil'' diye konuştu.





İdris Arslan, oğlunun boynunda muska gördüğünü, sorduğunda Alparslan Arslan'ın korunmak ve cihat etmek için bu muskayı Salih Kurter'e yazdırdığını söylediğini kaydetti. Danıştay saldırısından 3-4 gün önce konuştuğunda oğlunun çok tedirgin bir ses tonu olduğunu ileri süren İdris Arslan, ''Olaydan hemen sonra Ankara'ya gittim. Savcılar bana Alparslan'ın göz çevresinin mor olduğunu söyleyip uyuşturucu kullanıp kullanmadığını sordular. Tavır ve hareketleri çok değişikti. Evladımız böyle değildi. Kafası karışıktı. Alparslan'ı haksızlığa ve zulme sessiz kalmaması için yetiştirdim. Hatta askerlerimizin başına gelenlerin intikamını almak için Irak'a gitmek istediğini söylemişti'' dedi.





Arslan, Danıştay saldırısının ardından görüştüğü basın mensuplarından bazılarının kendisine dergiler gönderdiğini ifade ederek, bu dergilerde zihin kontrolü konularının geçtiğini söyledi. Arslan, ''Böyle bir alet varmış. İnsan böyle düşünce her şeyden şüpheleniyor'' dedi.







Alparslan Arslan'ın cinleri





Alparslan Arslan'ın Amerika'nın istihbarat konularında cinleri kullandığını söylediğini öne süren İdris Arslan, ''Hatta bir ara yanıma gelerek kendisine bir işi için cin lazım olduğunu söylemişti. Danıştay saldırısının ardından Aysel Sağlam isimli kadın Alparslan'ı olay günü Danıştay binasının kapısında iki kişiyle gördüğünü ve bu iki kişinin Alparslan'ı zorla içeri soktuklarını söylemişti. Saldırının ardından Alparslan'ın ziyaretine gittiğimde kendisine sordum. 'Bu kişileri cin olarak mı görüyorsun' dedim. 'Kimseyle ilişkim yok' dedi. Ben de 'Sen bu işi ilaçla yaptın. Halüsinasyon görüyorsun, cin sanıyorsun' dedim'' diye konuştu.





İdris Arslan, 6 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak Alparslan Arslan'dan cin çıkarmak için seanslar yapıldığını öne sürerek, ''Alparslan, rahatsızlığının kendisine musallat olan cinden kaynaklandığını düşünüyormuş. Seansları cini çıkarmak için yapıyorlarmış. Alparslan, seans sonunda oturduğu yerden fırlayıp odadan çıkıyormuş'' dedi.







Savcıların soruları





İdris Arslan, ifadesinin alınmasının ardından savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorularını yanıtladı. Arslan, oğlunun birçok arkadaşıyla mezuniyet töreninde tanıştığını ifade ederek, Alparslan Arslan'da öğrencilik yıllarında ve avukat olduktan sonra da silah görmediğini söyledi. Pekgüzel'in sorusu üzerine İdris Arslan, ''Alparslan'da ulusal basın kartını gördüm. 'Bize uygun değil' deyince arabayı rahat park etmek ve bazı yerlere rahat girebilmek için kullandığını söyledi'' dedi.







Pekgüzel'in ''Milliyetçi çizgide olduğunu söylüyorsun. Alparslan'ın ulusal yapıda olması sizi niye rahatsız etti'' sorusuna İdris Arslan, oğluna Müslüman Türk kalmasını söylediğini belirtti.





Saldırının ardından Alparslan Arslan'ın Salih Kurter'in masum olduğunu söylediğini ifade eden İdris Arslan, şöyle devam etti: ''Alparslan Arslan'ın Kurter'den cin istediği konusunda şüphelerim var. Alparslan Arslan'a kimyasal ilaç verildi. Kimyasal ilacı bilmediği için cin tarafından etkilendiğini düşünüyor. Cin çıkarma seansları düzenliyorlar. Danıştay saldırısından 1-2 hafta önce yine bir çıkarma seansı olmuş. Kurter bir öğrencisini yetiştirmiş cin çıkarmak için. Bu küçük Salih tarafından yapılıyormuş cin çıkarma seansları. Alparslan'ın evinde yapıyorlarmış.''







Pekgüzel'in ''Alparslan Arslan kız kardeşlerine ait olduğu belirtilen cep telefonlarına mesajlar atmış. Anlamsız şeyler yazılmış. Size göstermediler mi?'' sorusu üzerine İdris Arslan, mesajları görmediğini, oğlunun zaman zaman tedirgin ve huzursuz olduğunu, annesi ve kız kardeşleriyle görüştüğünü ifade etti.







Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün ''Oğlunla ilgilendiğini söylüyorsun. Okul yıllarında 4 sefer ziyaretine gitmişsin. Oğlun ne iş yapıyor, ne ediyor diye merak etmedin mi? 'İlgili bir babayım' diyorsun. Mesajların içeriğini bilmiyor musun?'' sorusuna ise İdris Arslan, ''Mesajları görmedim. Bana anlattılar. Bir anlam çıkaramadım. Çalışıyorum. Doğudan gitmek çok zor. Alparslan gelirdi'' yanıtını verdi.





Savcı Pekgüzel'in Danıştay saldırısının ardından farklı açıklamaları olduğunu söylediği İdris Arslan, ilk önce Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalar ile Alparslan Arslan'ın bağlantısı olduğunu bilmediğini, bu ruh haliyle konuştuğunu, ardından ''türbanlı domuz'' karikatürünü öğrenince ''Oğlumu tahrik ettiler, tahrikin olduğu yerde taciz de vardır'' dediğini kaydetti.







İdris Arslan, avukat Abdurrahman Sarıoğlu'nun oğlunun vekaletini almak için kendileriyle de görüştüğünü, Sarıoğlu'nun kendilerine para verdiğini söyledi. Savcı Nihat Taşkın'ın sorusu üzerine de İdris Arslan, cezaevinde Alparslan Arslan'ın arkadaşlarının hesabına oğlunun isteği üzerine para yatırdığını belirterek, Silivri'ye nakledilmelerinin ardından ise Osman Yıldırım'a para yatırmadığını kaydetti.





Duruşma, Taşkın'ın İdris Arslan'a sorularını yöneltmesiyle devam ediyor.





