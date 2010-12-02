-ALPARSLAN ARSLAN: ''PİŞMANIM'' İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı Alparslan Arslan, Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet gazetesine atılan el bombalarından dolayı pişman olduğunu tekrarlayarak, ''Devletimi yıkma düşüncem yoktu'' dedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Alparslan Arslan'ın avukat arkadaşı Hilmi Öztürk tanık olarak dinlendi. Öztürk'ün beyanlarının alınması sırasında elini kaldırarak konuşmak istediğini ifade eden Arslan, pişman olduğunu tekrarlayarak, ''Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet'e atılan el bombalarından dolayı pişmanım. (Saldırıda hayatını kaybeden Danıştay 2. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin) Mustafa Bey'in rahmetli olmasından dolayı üzgünüm. Devletimi yıkma düşüncem yoktu'' diye konuştu. Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan Öztürk de Arslan'ı 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ülkücü çevre içinde tanıdığını belirtti. Öztürk, türbanla ilgili karar veren Danıştay 2. Dairesi üyelerinin fotoğraflarının ''İşte O Üyeler'' başlığıyla yayımlayan gazetenin 13 Şubat 2006 tarihli kupürünü 14 Mayıs 2006 akşamı internetten indirerek birkaç tane siyah-beyaz çıktı alıp Arslan'a verdiğini söyledi. Arslan'ın kendisine Danıştay'ın kararından haberi olup olmadığını sorduğunu, bu haberle ilgili gazeteyi çok aradığını, ancak bulamadığını söylediğini ifade eden Öztürk, ''Ben iyi derecede bilgisayar kullanırım. Haberi internetten bulmamı istedi. İnternete girdim. Haberi buldum. Çıkış alıp verdim'' dedi. Hilmi Öztürk, savcıların bu konuyla ilgili soruları üzerine de Arslan'ın bir ihtiyacı olduğu için kendisinden bunu istediğini düşündüğünü belirterek, ''9 yıldır tanıyordum. Güzel bir insandı, hayalleri olan, motosiklet ehliyeti almak isteyen bir insanın 2 gün sonra böyle bir şey yapacağını düşünemedim. Arslan'ın bu işin içinde olacağını düşünemedim. Kötü niyet düşünmedim. Vizyonu olan birisi. Bizi kullandı. İrademi iğfal etti'' diye konuştu. Öztürk, gazetedeki söz konusu habere itibar etmediğini, 1997 yılından beri zaten türban yasağının olduğunu, Alparslan Arslan'a da bununla ilgili bir şey sormadığını kaydetti. Öztürk, ''Alparslan Arslan bu habere her türlü ulaşabilirdi ama bilemiyorum beni neden tercih etti'' şeklinde konuştu.