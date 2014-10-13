Alp Yalman: Fenerbahçe'ye yakın olacağız

Galatasaray’da 25 Ekim'de düzenlenecek olan kritik olağanüstü seçimli genel kurulda, başkan adayı Alp Yalman, "Geçmiş yönetimden kötü bir mali miras aldık, 2016’ya kadar görevde kalmayı düşünüyorum. Fenerbahçe ile yakın olacağız. Galatasaray hiçbir kulüple düşman olmaz" dedi.

GS TV’ye konuşan Alp Yalman şöyle konuştu:

Fanatik'te yer alan habere göre Yalman, "Geçici bir süre için gelmiyoruz. İş yapmaya ve sorunları çözmeye geliyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımla da Galatasaray'ın sorunlarını çözebilecek bilgi ve tecrübeye sahibiz. Öncelikli anlayışımız Galatasaray camiasına ve sizlere hiçbir konuda yalan söylememek olacaktır. İlişki içersin de bulunduğumuz tüm kurum ve kuruluşlara karşı dostane bir tutum sergileyeceğiz. Vereceğimiz tüm vaatleri yerine getireceğiz" dedi.

Yalman, "Geçmiş yönetimden son derece olumsuz mali tablo miras alıyoruz. Kalıcı başarıyı kaynak yaratan etkin mali yönetim ve iç denetim mekanizmalarını çalıştıran bir strateji ile yakalayacağız. Kulübün taşınmazlarını elden çıkarmayacağız. Üzerlerindeki şerhleri kaldırarak mevcut borçları indirme politikası uygulayacağız. Farklı dijital platformlar kurarak yeni gelirler yaratacağız. Bir yandan da tüm sportif ve idari sözleşmeleri gözden geçirerek revizyona gideceğiz. Kurucumuz Ali Sami Yen'in felsefesinde ayrılmayacağız. Futbol akademilerimizi geliştireceğiz. TT Arena'nın gerekli bakım ve onarımlarını gerçekleştireceğiz. İlgili merciler nezdinde ulaşım sorunlarını çözmek için iletişim halinde olacağız” dedi.

'Fenerbahçe ile yakın olacağız'

Alp Yalman, “Galatasaray hiçbir kulüple düşman olmaz. Galatasaray'ın her kulüp dostu ve yakınıdır. Nefretle karıştırmamak lazım. Bu tip düşünceler tribüne e-bilet ve passoligi getirdi. Seyircilerin keyif alarak seyredeceği, beraberce sevinip üzüleceği bir ortam. Bunlara ancak spor dünyasındakilerin birbirine elini uzatması emsal teşkil eder. Galatasaray'ın ne kardeş kulüpleriyle ne de federasyonlarla problemi olamaz, olmamalı. Uzattığımız dostluk elini almayacak birini de tanımıyorum. Galatasaray Genel Kurulu Su Ada'nın Galatasaray Ada'sı haline getirilmesiyle ilgili talimat verdi. Gelir gelmez oturup konuşacağız. Casera Prandelli Galatasaray'ın antrenörü, onun düşünceleri nedir, Galatasaray'ı daha iyi günlere getirebileceği niyette midir, bunları konuşacağız. Gelir gelmez sözleşmeleri feshetmeyi sevmiyor. Nasıl Fatih'e canım sıkıldıysa, aynı şeyi Prandelli'ye yapacak değiliz. Fenerbahçe ile yakın olacağız” dedi.

'Düşüncelerimiz Ünal Aysal'ın değil, Galatasaray'ın'

“Bizim düşüncemiz Ünal Aysal’ın değil Galatasaray'ın tablosudur. Onun dışında bir düşüncemiz yok. Ünal'ın neden devam etmemek istediğini bilmiyorum. Kendisine göre geçerli nedenleri vardır. Bizim talip olmamızın nedeni Galatasaray'da devamlılığı sağlamak ve Galatasaray'ı boşlukta bırakmamak. İşler gitseydi aday olacağımız zannetmiyorum. Geçmişle ilgili konuşmayı çok fazla sevmiyorum. Bizim yarın yapacaklarımızı anlatmak için anlattığımız bu yerde laf başka yerlere kaymasın. Fatih Terim’in gönlü Galatasaray'dadır. Onun gönlünü almak zor olmaz. Onun gönlü her zaman bizimledir” dedi.

‘Yönetimimiz 15 kişi’

Alp Yalman, “Birtakım şeyleri sermaye ile ilgili olduğu için ifade etme serbestisine sahip değiliz. Düşüncemizi yapılabilir hale geldikten sonra size anlatabilirim. Şampiyonluk inşallah kim olursa gelir. Galatasaray şampiyonluklara alışkın bir kulüp. Yönetimlerin görevi Galatasaray'ı şampiyon olacak seviyede tutmaktır. Bizim yönetimimiz 15 kişi, sadece yönetimle göreve devam etmek söz konusu değil. Galatasaray'da görev yapanlar var, onlarsız yola devam etmek olabilir mi?” dedi.

‘Sabri neden orada bilmiyorum’

“Bir problem varsa, bunları çözmek, ve problemsiz Galatasaray oluşturmak için talip olduk. Benim bir endişem yok, çözeriz yapılacak bir şey varsa. Sabri Sarıoğlu’nun neden orada olduğunu resmen bilmiyorum. Bakmak lazım Sabri neden orada, nedenini bilirseniz yapılacakları da ona göre belirleriz. Altyapıdan ne kadar çok oyuncu kazanmak imkanı bulursak, Galatasaray'ı hem manevi hem de Mali olarak kuvvetlendirmiş oluruz. Galatasaray'ın sokağa atılacak parası yok” şeklinde konuştu.

‘Mali açıdan kar etmemiz lazım’

Yalman, “TT Arena'da çatının kapanması ile ilgili Galatasaray'ın vermiş olduğu bir imza var. Geldiği zaman onu da yerine getireceğiz. Projeleri Galatasaray tarafından daha evvel hazırlanmış. Bunu da geldiğimizde yerine getireceğiz. Kurumsallaşma dediğimiz vakit bunu belli tariflerinin olması lazım. Efektif bir yönetim olması lazım. Burada yer alan insanların performanslarını doğru ortaya koymaları lazım. Mali bakımdan bakıyorsanız kurumu kar ediyor hale getirmeniz lazım. Sportif olarak en yukarıda mücadele edecek seviyede tutuyor olması gerekir. Kurumsallaşma bunları gerektiriyorsa bunları yapmanız gerekiyor, yaptıracağız” dedi.

‘Çilek sözü verme zamanı değil’

“Normal bir seçim süreci içinde talip olmadık. Galatasaray'ın içinde bir durum var. Biz hepimiz Galatasaraylıyız ve onu her zaman takip ediyoruz. Bir kriz anında ani bir, yeni bir durum anında nasıl bir program yapacağımızı oturup hazırladık. Bir takım şeylerin de güvencesindeyiz. Şimdi Galatasaray'da çilek sözü verme zamanı değil. Gelmiş çilekleri doğru tutmak, hiç bir tanesinin çürüğe çıkmamasını temin etmek ve onları hep beraberce yemek olmalı” şeklinde konuştu.

‘Hiçbir Galatasaraylı endişe duymasın’

Alp Yalman, “Türkiye'de futbolu düzenlemek, altyapısını hazırlamak ve Avrupa'daki futbol düşüncesini buraya adapte etmek istiyorum. Futbolda Galatasaray'ın hiçbir zaman hak ettiği yerden aşağılarda bir yerde olacağını düşünmeyin. Hiçbir Galatasaraylı endişe duymasın. Oyuncuların performansının en yükseğini temin etmek bizim bilgimizin içinde vardır” dedi.