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Dünya

Alp dağlarında işlenen cinayet gizemini koruyor

2012’de Fransız Alplerinde işlenen cinayetle ilgili yetkililer, maktüllerden birinin gizlediği hayatıyla ilgili yeni bulgulara ulaştı

10 Temmuz 2014 19:25

5 Eylül 2012’de 47 yaşındaki Iqbal Al-Hilli, kocası Saad, kayınvalidesi Suhaila al-Allaf ve Fransız bisikletçi Sylvain Mollier Alp dağlarında öldürüldü. Bu hikâyeyi diğer cinayet haberlerinden ayıran özelliği, aynı gün Iqbal Al-Hilli’nin   herkesten gizlediği eski kocasının da Amerika’da ölmüş olması.

Barbie Latza, Thedailybeast için kaleme aldığı bir yazıda aynı günde iki farklı kıtada ölen 5 kişi için “Cinayet mi tesadüf mü?” sorusunu sorarak olaylar arasında bağlantı olabileceğini öne sürdü.

 

İki olay birbiriyle bağlantılı mı?

 

ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşayan Amerikalı James Thompson, 5 Eylül 2012’de ölü bulundu. Amerikalı adamın eski karısı, eski karsının kocası, kayınvalidesi ve Fransız bir bisikletçi aynı gün Fransız Alplerinde kurşunlanarak öldürüldü.  Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Fransız yetkililerin bu iki olayın tesadüf olup olmadığı üzerinde çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği gün Al Hilli ailesi park halinde duran arabalarının içerisinde öldürülmüş, Fransız bisikletçi arabanın dışında vurulmuştu. Ailenin 7 yaşındaki kızı saldırıdan sağ kurtulmuş, ailenin 4 yaşındaki diğer çocuğu annesinin cesedinin arkasına saklanmış bir şekilde bulunmuştu.

 

Cinayetin olası sebepleri

 

Iqbal Al-Hilli’nin eskiden devrik Irak lideri Saddam Hüseyin için para kaçakçılığı yapmış olması ve Fransız bisikletçinin nükleer enerji uzmanı olmasının cinayetle bağlantılı olup olmadığı uzun süre araştırıldı.

Cinayet işlendikten sonra aralarında Saad Al Hilli’nin kardeşinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, Al Hilli’nin kardeşinin miras anlaşmazlığı sebebiyle kardeşini ve ailesini öldürmüş olabileceğinden şüpheleniyorlardı. Zaman içinde hiçbir neticeye ulaşamayan polis, gözaltına aldığı 3 kişiyi de serbest bıraktı.

 

Iqbal Al-Hilli’nin gizli hayatı

 

Yaptıkları araştırmalardan herhangi bir sonuç elde edemeyen yetkililer, cinayeti çözebilmek için son olarak Iqbal Al-Hilli’nin gizli hayatını mercek altına aldı.

Iraklı kadın bir önceki evliliğini kocasından saklamıştı. Iqbal, 1999 yılında Amerika’ya dişçilik okumak için gitti ve Amerikalı kocasıyla bu vesileyle tanışıp evlendi. Araştırmaya göre, ikili evlendikten sonra aynı evi paylaştı ama evlilikleri bir formaliteydi. Kısa bir süre sonra çift boşandı ve Iqbal, İngiltere’ye taşındı.

Cinayet soruşturmasını yürüten ekiplerin Iqbal’in herkesten gizlediği eski hayatının cinayetin çözümünde rol oynayabileceği  umuduyla araştırmalarını bu konuya yoğunlaştırmasına rağmen hala cinayetin sebebi çözülmüş değil.

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