-ALONSO İLK CEPTEN BAŞLAYACAK MONZA (A.A) - 11.09.2010 - Formula 1'de sezonun 14. yarışı İtalya Grand Prix'si öncesi bugün koşulan sıralama turlarında 1 dakika 21 saniye 962 ile en iyi dereceyi yapan Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso yarınki yarışa ilk sıradan başlama hakkını kazandı. İtalya'nın Milano kenti yakınlarındaki 5 bin 793 metre uzunluğundaki ''Monza Otodromu''nda koşulan İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında, en iyi tur zamanını 1:21.962'lik derecesiyle elde eden Ferrari'nin 2 dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilotu Fernando Alonso yarınki yarışa ilk sıradan (Pole position) başlayacak. Alonso, bu sonuçla bu sezon ilk kez bir yarışta ilk cepten ''start'' alacak. Sıralama turlarında en iyi ikinci zamanı McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Jenson Button 1:22.084'lük derecesiyle yaparken, bir diğer Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa da 1:22.293'lük zamanıyla üçüncü sırada yer aldı. Yarınki İtalya Grand Prix'si öncesi ilk üç cepte iki Ferrari pilotunun da yer alması, evsahibi konumundaki Ferrari yönetimini oldukça memnun etti.