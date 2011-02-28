-ALONSO AZAMİ HIZIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARŞI MADRİD (A.A) - 28.02.2011 - Formula 1'in şampiyon pilotlarından İspanyol Fernando Alonso, enerji tasarrufu yapmak için ülkesindeki sosyalist hükümetin aldığı, otoyollardaki azami hızın 120 km/s'den 110 km/s'e düşürülmesi kararına karşı çıktı. Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Benzin tasarrufu yapmak için daha etkili yollar olduğunu düşünüyorum" dedi. Benzin tasarrufu için başka ülkelerde, şehir merkezlerindeki araba kullanımında tek-çift plaka uygulaması gibi farklı kurallar bulunduğunu ve bunların daha etkili olabileceğini savunan Alonso, otoyollarda azami hızın 120'den 110'a indirilmesinin "çok etkili bir yöntem" olmadığını kaydetti. Ferrari ile yarışan İspanyol pilot ayrıca, "3 şeritli bir otoyolda 110 km/s hızla gitmek dikkat problemi de yaratabilir. Bazı sürücüler uyanık kalmakta güçlük çekebilirler" uyarısında bulundu. Libya'daki olayların ardından benzin fiyatlarının yükselmesiyle bağlantılı olarak İspanya'da Zapatero hükümetinin aldığı ve 7 Mart tarihinde yürürlüğe girecek karar gereği, otoyollardaki hız sınırı 120 km/s'den 110 km/s'e indirilirken, Bayındırlık Bakanlığı tüm otoyollardaki hız işaretlerini değiştirmek için toplam 250 bin avro harcama yapacak. İspanya'da tartışmalara yol açan enerji tasarruf planı kapsamında ayrıca otoyollardaki ışıklandırmalarda yüzde 50 tasarrufa gidilecek.