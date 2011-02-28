T24 LogoT24 Logo
Spor

ALONSO AZAMİ HIZIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARŞI MADRİD (A.A)

28 Şubat 2011 23:08

-ALONSO AZAMİ HIZIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARŞI MADRİD (A.A) - 28.02.2011 - Formula 1'in şampiyon pilotlarından İspanyol Fernando Alonso, enerji tasarrufu yapmak için ülkesindeki sosyalist hükümetin aldığı, otoyollardaki azami hızın 120 km/s'den 110 km/s'e düşürülmesi kararına karşı çıktı. Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Benzin tasarrufu yapmak için daha etkili yollar olduğunu düşünüyorum" dedi. Benzin tasarrufu için başka ülkelerde, şehir merkezlerindeki araba kullanımında tek-çift plaka uygulaması gibi farklı kurallar bulunduğunu ve bunların daha etkili olabileceğini savunan Alonso, otoyollarda azami hızın 120'den 110'a indirilmesinin "çok etkili bir yöntem" olmadığını kaydetti. Ferrari ile yarışan İspanyol pilot ayrıca, "3 şeritli bir otoyolda 110 km/s hızla gitmek dikkat problemi de yaratabilir. Bazı sürücüler uyanık kalmakta güçlük çekebilirler" uyarısında bulundu. Libya'daki olayların ardından benzin fiyatlarının yükselmesiyle bağlantılı olarak İspanya'da Zapatero hükümetinin aldığı ve 7 Mart tarihinde yürürlüğe girecek karar gereği, otoyollardaki hız sınırı 120 km/s'den 110 km/s'e indirilirken, Bayındırlık Bakanlığı tüm otoyollardaki hız işaretlerini değiştirmek için toplam 250 bin avro harcama yapacak. İspanya'da tartışmalara yol açan enerji tasarruf planı kapsamında ayrıca otoyollardaki ışıklandırmalarda yüzde 50 tasarrufa gidilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24