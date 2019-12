-Alo Süt Hattı İZMİR (A.A) - 29.08.2011 - İzmir'in Tire ilçesinde oluşturulan ''Alo Süt Hattı'' ile evlere organik ve pastörize süt servisine başlandı. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tire'de ücretsiz hizmet veren 500 00 35 numaralı Alo Süt Hattı kurduklarını ve evlere süt servisine başladıklarını söyledi. Uygulamaya vatandaşların sahip çıktığını, şimdiden 370 aboneye ulaştıklarını belirten Eskiyörük, 5 motosiklet ile pastörize ve organik süt servisi yapıldığını ifade etti. Eskiyörük, her gün AB standartlarında, üyelerinden 150 ton süt topladıklarını, Alo Süt Hattı'nın Türkiye'ye örnek olacak bir proje niteliği taşıdığını belirtti. Süt servisinin soğuk zincirle yapıldığını anlatan Mahmut Eskiyörük, şunları söyledi: ''Vatandaşlarımız bizi aradıklarında özel motorize ekiplerimizle evlere servis yapıyoruz. İsteyenler abone oluyorlar. Sokakta açıkta satılan sütler kontrol edilmiyor. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz. Açık süt, insan sağlığı açısından riskli. Biz buna alternatif yarattık. İlk gün 70 olan abone sayımızı 4 günde 370'e çıkardık. Bir kilo isteyene de servis yapıyoruz. Hem küçük üreticiye katkı sağlıyoruz, hem tüketicinin ayağına sağlıklı süt götürüyoruz. Uygulamaya özellikle bebekli anneler ilgi gösterdi.'' Proje genişletmek ve İzmir'de de başlatmak istediklerini anlatan Eskiyörük, bu doğrultuda İzmir Sütçüler ve Yoğurtçular Derneği ile bağlantıya geçtiklerini anlattı. Eskiyörük, İzmir'de bin 100 sokak sütçüsü olduğunu öğrendiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Bu projeyi hazırlarken üniversite son sınıflarda okuyan öğrencilere de katkı sağlamayı düşündük. Üniversiteli motorize ekiplerle bu sütler dağıtılacak. Öğrencilerimize harçlık sağlamış olacağız. Sokak sütçülüğüne yerine bir alternatif getirdik. Zaten kısa bir süre sonra açıkta süt satmak yasaklanacak.'' Bir başka amaçlarının da süt tüketimini artırmak olduğunu kaydeden Eskiyörük, ''Su Hayattır, Süt Sağlıktır'' sloganı ile yola çıktıklarını ifade ederek, ''Bir telefonla süt tüketicinin kapısında olacak. Marketlerde geçerli olan fiyattan evlere süt servisi yapacağız. Çocuklarımızın her sabah okula gitmeden önce organik süt içmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ev hanımları süt almak için markete gitmek zorunda kalmayacak. Bu çok önemli bir hizmettir. Süt tüketiminin çok düşük olduğu ülkemizde, bu projenin her yere örnek olmasını istiyoruz. Bu projeyle hem üretici hem de tüketici de kazanacak'' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalandığını ve 197 okulda 167 bin öğrenciye süt dağıttıklarını hatırlatan Eskiyörük, Alo Süt Projesi'nin kısa sürede İzmir'de uygulanabileceğini, kentte günlük 50 ton süt dağıtımına ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.