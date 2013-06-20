'Alo, kızınız hamile' telefonu 25 bin TL'ye mâl oldu

İstanbul’da özel bir tıp merkezine giden genç kızın TC numarası ile bir hamile kadının kimlik numarası karıştırıldı. Hamile kaydı GEBLİZ sistemine girilince aile hekimliği babayı aradı. Anne bayıldı, baba kızına küstü. Gerçek ortaya çıkınca genç kız, 25 bin liralık tazminat davası açtı.

Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Beykoz’da ailesiyle birlikte yaşayan G.K., sağlık sorunları nedeniyle Kavacık’taki Özel FSM Tıp Merkezi’ne gitti ve kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine kaydını yaptırdı. Ancak görevli, genç kızın TC kimlik numarasını hamile olan bir kadın hastanın TC numarasıyla karıştırdı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hamile hastaların takibinin yapıldığı GEBLİZ adlı sisteme G.K.’nın TC kimlik numarası kaydedildi.

Sistem otomatik olarak bu bilgiyi aile hekimliği merkezine iletti. ANNE BAYILDI Aile hekimi de G.K.’nın babasını telefonla arayarak, kızının bekâr olmasına rağmen hamile olduğunu bildirdi. Bu telefon ailede şok etkisi yarattı. Anne bayıldı, baba kızıyla ilişkisini kesip hakaretler etti. Bir türlü gerçeği anlatamayan genç kız, durumu yakınları da öğrenince zor anlar yaşamaya başladı. Özel tıp merkezinden bir görevli, genç kızı telefonla arayarak hamile olduğunu söyledi. G.K. bunun mümkün olamayacağını bildirdi. Tıp merkezi yönetimi yaptığı araştırma sonucunda TC kimlik numaralarının protokol defterine karıştırılarak yazıldığını tespit etti. Böylelikle gerçek ortaya çıktı.

25 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Bunun üzerine G.K. soluğu adliyede alarak, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 25 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçesinde ‘tarifi imkânsız duygusal çöküntüye uğradığını’ anlatan G.K., Türk aile yapısının bekâr bir kızın hamile olmasını hazmedebilecek bir yapıda olmadığını belirtti. Böyle bir olayın aile içi şiddete hatta töre cinayetlerine neden olabileceğini ifade eden G.K., özel tıp merkezinin yaptığı yanlışlık nedeniyle ailesinde çok kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti.

Gebe takip uygulaması nedir?

Sağlık Bakanlığı, anne adaylarını doğum öncesi ve doğum sonrasında takip için “Gebe Lohusa Bebek Çocuk İzleme ve Takip Uygulaması” başlattı. Kimlik bilgileri sisteme kaydedilen anne adayı, doğum öncesi ve sonrasında aile hekimi tarafından takip ediliyor. Her türlü sağlık kontrolü de sisteme giriliyor. Bu uygulama sayesinde, anne ve bebeğin tüm sağlık kontrollerinin sistem üzerinden takibi sağlanıyor.