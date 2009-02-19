‘Alo itfaiye uyuyamıyorum’

Vatandaşlar Konya’da itfaiyeye telefon açarak akıl almaz sorular soruyor.



Konya’da itfaiyeye 2008 yılında gelen yaklaşık 160 bin telefondan 150 bininin amaç dışı olduğu, arayanların ‘masal dinlemek’ten ‘saatin kaç olduğunu sormak’ gibi yangınla ilgisi olmayan konularda taleplerde bulunduğu bildirildi.



Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cevdet İşbitirici, AA muhabirine yaptığa açıklamada, itfaiye çalışanlarının günün 24 saati canla başla insanların yardımına koşmaya çalıştığını kaydetti.



Konya kent merkezinde 4 bölgede, toplam 235 itfaiye eriyle hizmet verdiklerini belirten İşbitirici, tek sorunlarının asılsız ihbarlar olduğunu ifade etti.

Bunun önüne geçebilmek için yaklaşık 4 yıl önce gelen ihbarların kayıt altına alınmasını sağlayan ses kayıt sistemini kullanmaya başladıklarını anımsatan İşbitirici, "buna rağmen aramayı sürdürenler oluyor. Bu durum bizi üzüyor. Duyarlı yaklaşılması gereken bir konuya ilgisiz kalınıyor" dedi.



Bazen insanların saygı sınırlarını aşarak "sadece küfretmek için" 110’u aradığını kaydeden İşbitirici, şunları söyledi:



"Biz gerekli yerlere başvurumuzu yapıyoruz. Özellikle bizi sürekli arayıp, yangın ihbarı yerine dalga geçerek asılsız ihbarda bulunan kişiler hakkında cezai işlem yapılması yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Evde yalnız kalan çocuklar da bizi arıyorlar. Kendisini yalnız hisseden, psikolojik sorunları bulunan vatandaşlar arıyor, telefonu meşgul ediyorlar. Bu yüzden bile ihbarlarda gecikme olabilir."



İşbitirici, 110’un gereksiz yere aranmaması konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "masal dinlemek isteyen, canının sıkıldığını ve uyuyamadığını söyleyen, saatin kaç olduğunu merak eden, telefonunun numarasını unutanlar, hattı meşgul ediyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 160 bin ihbardan sadece 10 bini bizimle ilgiliydi, geriye kalan 150 bini amaç dışı aramalardı" diye konuştu.



‘Başım dönüyor, ne yapmalıyım’



Ses kayıt cihazının kayıt altına aldığı itfaiyeyi arayan kişi ile görevliler arasında geçen konuşmalardan bazıları şöyle:

-Görevli: Alo itfaiye.

-Arayan kişi: Alo Ağabey.

-Görevli: Buyurun

-Arayan kişi: Ben uyuyamıyorum. Masal anlatsana.

-Görevli: Ayran yap. İçtiğinde hemen uyursun.

-Görevli: Alo itfaiye.

-Arayan kişi: Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Saati öğrenebilir miyim?

-İtfaiye: Tabi ki 04:40

-Görevli: Alo itfaiye.

-Arayan kişi: Başım dönüyor. Ne yapmalıyım?

-Görevli: Hap iç, daha sonra yat.

-Görevli: Buyurun itfaiye.

-Arayan kişi: Nasılsın ağabey?

-Görevli: İyiyim ya sen?

-Arayan kişi: Nasıl gidiyor?

-Görevli: İyi vallahi yangın ihbarı gelirse gideceğiz. Sohbet etme.

Telefonu şimdi kapat. Bir daha rahatsız etme.

-Görevli: Alo İtfaiye.

-Arayan kişi: Alo baba bana dondurma getir.

-Görevli: Ben baban değilim. Babanı ara.

-Görevli: Alo itfaiye.

-Arayan kişi: Yol tozlanıyor burayı sular mısınız?

-Görevli: Ekipler yangına gitti, geldiklerinde göndereyim.

-Arayan kişi: Ya, daha öncede öyle dediniz göndermediniz.

-Görevli: Yangın mı önemli, toz mu?

-Arayan kişi: Toz önemli.

