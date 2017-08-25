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'Alo İsmailağa' Çağrı Merkezi kaçak çıktı

"BTK tarafından İsmailağa Çağrı Merkezi'ne herhangi bir izin ya da lisans verilmemiştir"

25 Ağustos 2017 12:40

İsmailağa cemaatinin, herhangi bir izin ya da lisans almadan çağrı merkezi kurduğu ortaya çıktı. Çağrı merkezinin kaçak olduğu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in soru önergesine verdiği yanıtla anlaşıldı.

Kocaeli Barış gazetesinden Uğur Enç’in haberine göre; CHP’li Hürriyet’in "İsmailağa Cemaati’nin gerekli izin ve lisansları mevcut mudur? Söz konusu cemaat çağrı merkezinin izni varsa, bu izni hangi kurum ve kişi vermiştir? Vatandaşların fıkhi sorularına verilen cevapların doğruluğu herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi midir? Çağrı merkezi çalışanlarının eğitimleri kimler tarafından verilmektedir?" sorularını yanıtlayan bakanlık; "Bakanlığımız ilişkili kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İsmailağa Çağrı Merkezi’ne verilen herhangi bir izin veya lisans bulunmamaktadır" dedi.

'İsmailağa  Fetva Hattı'

İsmailağa Tarikatı, geçen yıl 'İsmailağa Fetva Hattı' kurmuştu. Bu girişimini yeni bir seviyeye taşıyan tarikat geçtiğimiz günlerde 'çağrı merkezi' oluşturdu.

Cemaatin sitesinde yer alan açıklamada; "İsmailağa çağrı merkezimiz 0850 811 77 77 numaralı telefon hattımız üzerinden hizmet vermeye başladı. Aynı numaradan İsmailağa fetva hattımıza ulaşabileceğiniz gibi, çağrı merkezi yetkililerimizle de görüşme yapabileceksiniz. Bizleri 0850 811 77 77 numaralı hattımızdan arayarak câmiamızın faaliyet ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 0850 811 77 77 İsmailağa câmiasının tek iletişim numarasıdır. Sizleri bu numaranın dışında farklı numaralardan arayan şahıs ya da operatörlere asla itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

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